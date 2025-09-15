'Единственный способ': экономист оценил, способны ли США обрушить экономику РФ

Россия до сих пор находит пути обхода санкций.

Санкционное давление США непосредственно на Россию не будет очень эффективным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Что сказал Пендзин:

Обвалить российскую экономику пока невозможно

Россия находит пути, как держать экономику на плаву

Только вторичные санкции могут ухудшить положение РФ

В последнее время Вашингтон сигнализирует о том, что может прибегнуть к действиям в отношении экономики страны-агрессора России. Однако тешить себя иллюзиями о том, что США обрушат российскую экономику не стоит.

Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. По его словам, обрушить российскую экономику санкциями невозможно.

Как Россия выдерживает санкционное давление

Основной причиной, почему до сих пор не страдает российская экономика сполна является то, что существуют страны, которые помогают РФ обходить санкции. Например, Китай практически полностью замещает все то, что РФ не может получить из-за ограничений.

"А то, чего не может производить Китай, он поставляет России, находя механизмы обхода санкций. Именно это не дает возможности санкциям работать должным образом", - пояснил экономист.

Почему прямые санкции США не имеют серьезных последствий

Пендзин отметил, что общий объем товарооборота между Россией и США составляет 3,5 миллиарда долларов в год. Это очень мало, поэтому и американские санкции в отношении российских товаров серьезных последствий не будут иметь.

"Единственный способ повлиять на Россию - это уменьшить объем ее экспорта, то есть ввести вторичные санкции против тех стран, которые покупают российскую нефть", - добавил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Экономика России - последние новости

Напомним, Главред писал, что экономика страны-агрессора России сейчас держится на нефти, остатках резервов и на инерции. Экономические процессы имеют инерционную подоплеку - экономика не может рухнуть за один день. Резкий обвал - это уже следствие острого кризиса.

Ранее сообщалось, что осенью ситуация для российской экономики ухудшится, потому что начнется рост цен на продукты питания, и невозможно будет обеспечить некоторые регионы продуктами.

Накануне стало известно, что Трамп вряд ли применит экономические санкции против России. Конечно, если война не остановится, он будет вынужден что-то делать, но вряд ли можно говорить о решительных шагах.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

