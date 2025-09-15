РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

Украинские защитники держат противника под огневым контролем.

Что сообщила Микитенко:

Оккупанты готовы любой ценой прорваться в Северск

Российских военных в городе нет

Основной угрозой для ВСУ являются вражеские дроны на оптоволокне

Оккупационные войска страны-агрессора России делают все возможное, чтобы зайти в город Северск, что в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона заявила командир взвода БпЛА разведывательной роты 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы Юлия Микитенко.

По ее словам, оккупировать город россиянам не удается из-за ряда проблем. В частности, после расширения "серой зоны" украинские военные лучше начали выявлять продвижение противника.

Удалось ли россиянам прорваться в город

Микитенко сообщила, что российских оккупантов непосредственно в Северске нет. Украинские защитники держат противника под огневым контролем, поэтому тот пытается просачиваться малыми менее заметными группами без тяжелой техники.

"Бригада принимает все меры для того, чтобы не допустить заход противника в сам город. Увеличение "серой зоны" на самом деле немножко нам помогает в том плане, что у нас есть большее время для осуществления поражения по противнику. То есть мы его засекаем в "серой зоне" и успеваем нанести по нему огневое поражение до того, как он подойдет к нашим позициям", - пояснила военная.

Какая опасность нависла над ВСУ возле Северска

Основную опасность для украинских военный на Северском направлении представляют дроны оккупантов на оптоволокне. Дело в том, что их по радиопеленгу невозможно обнаружить.

"Единственное, что когда мы можем их обнаруживать, это по факту уже визуально, когда мы слышим, что они подлетают", - сказала военная.

В то же время аналоговые и цифровые дроны противника служба РЭБ быстро обнаруживает и работает на подавление. Поэтому только 20% российских дронов долетают в сторону ВСУ.

Как аналитики оценивают угрозу для Северска

Главред писал, что аналитики американского Института изучения войны недавно сообщили, что оптоволоконные БпЛА россиян лишают ВСУ возможности безопасно передвигаться по лесным дорогам.

Сейчас в частности изменилась ситуация в Серебрянском лесничестве, что создает повышенную опасность для Северска и Лимана.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные демонстрируют значительные результаты на Сумском направлении, постепенно приближаясь к государственной границе.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты на фронте применяют тактику малых групп и не используют колонны бронетехники. За последнее время они вернулись к предыдущим маневрам только под Добропольем в Донецкой области, в результате чего ВСУ нанесли по ним жесткие удары.

Недавно стало известно, что российские войска независимо от времени года применяют тактику "тысячи порезов". Наряду с наступлением в Донецкой области они стремятся растянуть украинские резервы и на других направлениях.

О персоне: Юлия Микитенко Юлия Микитенко - военнослужащая Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны, кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени иордена "За мужество" III степени, активистка гражданского движения "Отпор" и общественной организации "Женское ветеранское движение", пишет Википедия.

