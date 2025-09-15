РФ ударила по аграриям, которые собирали урожай: 12 человек ранены, техника повреждена

Кратко:
- Россияне ударили ракетами по агропредприятию
- 11 человек госпитализированы, один — в тяжелом состоянии
- Повреждено около 30 единиц сельхозтехники
- Прокуратура проводит расследование по факту военного преступления
Поздно вечером 14 сентября российская оккупационная армия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники. Ранены 12 работников, которые собирали урожай.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумщины, по данным следствия, около 23:00 в воскресенье российские оккупанты нанесли, по предварительной информации, два ракетных удара по территории предприятия в Боромлянской общине Ахтырского района.
В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай. Ранения получили 12 работников.
"Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника", - сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
Как уточнил глава областной военной администрации, госпитализированы 11 мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.
Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники, в частности тракторы и комбайны.
Прокуроры вместе с правоохранителями задокументировали последствия атаки и начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Атаки РФ на Сумщину - последние новости
Россияне регулярно обстреливают Сумы и Сумскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.
Как писал Главред, утром в пятницу, 12 сентября, в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Вспыхнул пожар в нежилом помещении.
Позже стало известно, что армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Сумской области. В результате есть погибшие и раненые мирные жители.
В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые, среди них – ребенок.
15 августа россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах.
30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.
РФ выбрала три цели для воздушных атак: эксперт раскрыл детали
Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:
- железнодорожные станции;
- пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
- объекты энергетики.
Маломуж считает, что главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.
