РФ ударила по аграриям, которые собирали урожай: 12 человек ранены, техника повреждена

Анна Ярославская
15 сентября 2025, 09:13
В Сумской области россияне обстреляли агропредприятие.
Ракетный удар по Сумщине
Ракетный удар по Сумщине оккупанты нанесли вечером 14 сентября / Коллаж: Главред, фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg

Кратко:

  • Россияне ударили ракетами по агропредприятию
  • 11 человек госпитализированы, один — в тяжелом состоянии
  • Повреждено около 30 единиц сельхозтехники
  • Прокуратура проводит расследование по факту военного преступления

Поздно вечером 14 сентября российская оккупационная армия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники. Ранены 12 работников, которые собирали урожай.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумщины, по данным следствия, около 23:00 в воскресенье российские оккупанты нанесли, по предварительной информации, два ракетных удара по территории предприятия в Боромлянской общине Ахтырского района.

В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай. Ранения получили 12 работников.

"Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника", - сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Как уточнил глава областной военной администрации, госпитализированы 11 мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники, в частности тракторы и комбайны.

Прокуроры вместе с правоохранителями задокументировали последствия атаки и начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg

Атаки РФ на Сумщину - последние новости

Россияне регулярно обстреливают Сумы и Сумскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.

Как писал Главред, утром в пятницу, 12 сентября, в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Вспыхнул пожар в нежилом помещении.

Позже стало известно, что армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Сумской области. В результате есть погибшие и раненые мирные жители.

В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые, среди них – ребенок.

15 августа россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах.

30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ выбрала три цели для воздушных атак: эксперт раскрыл детали

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:

  • железнодорожные станции;
  • пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
  • объекты энергетики.

Маломуж считает, что главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля.

