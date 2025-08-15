Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах

Российские оккупанты атаковали Сумы беспилотником. Мониторинговые каналы заявили о "прилете" беспилотника типа "Молния". Прямо в центре города прогремел мощный взрыв. В небо начали подниматься столбы дыма, место "прилета" охватил огонь. В Сети уже разлетелись первые видео с последствиями.
На кадрах видно, что враг ударил по центральному рынку в Сумах.
Смотрите видео с ударом по рынку в Сумах:
Председатель Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил удар по центральной части Сум. Под атакой была гражданская инфраструктура.
"На месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы", - отметил Григоров.
И.о. мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что по предварительным данным пострадавших или погибших в результате удара по рынку нет.
Начальник управления муниципальной безопасности Виталий Дейниченко сообщил Суспільному о том, что на рынке в Сумах повреждены 20 палаток. Также были повреждены 20 окон.
Как писал Главред, ранее город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.
Напомним, что ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
Ранее сообщалось о том, что армия РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М.
