Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах

Ангелина Подвысоцкая
15 августа 2025, 18:05
В результате атаки на месте попадания бушует пожар, повреждены палатки и окна.
удар по рынку в Сумах
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Сумы беспилотником. Мониторинговые каналы заявили о "прилете" беспилотника типа "Молния". Прямо в центре города прогремел мощный взрыв. В небо начали подниматься столбы дыма, место "прилета" охватил огонь. В Сети уже разлетелись первые видео с последствиями.

На кадрах видно, что враг ударил по центральному рынку в Сумах.

Председатель Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил удар по центральной части Сум. Под атакой была гражданская инфраструктура.

"На месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы", - отметил Григоров.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что по предварительным данным пострадавших или погибших в результате удара по рынку нет.

Начальник управления муниципальной безопасности Виталий Дейниченко сообщил Суспільному о том, что на рынке в Сумах повреждены 20 палаток. Также были повреждены 20 окон.

Как писал Главред, ранее город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.

Напомним, что ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М.

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
Реклама
Реклама
Реклама
