"Охота на людей": РФ обстреляла Украину дронами и баллистикой - детали

Оккупационная армия применила для удара полсотни дронов и ракеты. Пострадала железная дорога. Есть погибший и пострадавшие.

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Россия ударила по людям и вокзалу в Лозовой / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

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В Лозовой под удар попал вокзал

На Запорожье оккупанты ударили прямо по людям FPV-дронами

Минувшей ночью россияне ударили по Украине баллистикой и почти полсотней дронов. Многие БПЛА сбили силы ПВО, но были и попадания. Город Лозовая на Харьковщине армия РФ атаковала при помои 25 дронов "Шахед". Там пострадала гражданская инфраструктура.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, с ночи в Лозовой продолжают работать подразделения ГосЧС.

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"Пострадала железная дорога – депо, вокзал. Из-за ударов один человек погиб. Мои соболезнования семье и близким. Еще десять человек пострадали, в том числе два ребенка. Всем помогают", - написал президент.

Также под обстрелами в эту ночь находились Запорожская, Одесская и Сумская области. В селе Беленькое Запорожского района оккупанты ударили прямо по людям FPV-дронами. Два человека пострадали.

"Снова российская армия охотится за людьми, чтобы запугать прифронтовые города и общины", - отметил президент.

Зеленский добавил, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными.

"Поэтому давление нужно усиливать, и это, безусловно, будет работать для мира. Спасибо Соединенным Штатам, европейским партнерам, странам "семерки" и всем, кто готов давить как следует. Рассчитываем на содержательные, решительные шаги", - резюмировал глава государства.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

В ночь на 5 августа (с 19.00 4 августа) армия РФ атаковала Украину 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также баллистической ракетой Искандер-М, сообщили в ВС ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, одной баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Отчет Воздушных сил ВСУ / Фото: t.me/kpszsu

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.

По данным МВД Украины, в Харьковской области один человек погиб, еще 10 - пострадали в результате ночной массированной атаки БпЛА на город Лозовая.

Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. Произошли разрушения зданий. Зафиксировано шесть очагов пожаров. Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала.

Как сообщил глава Запорожской области сообщил, что четыре человека погибли и трое - ранены в результате вражеских атак на Запорожскую область. За сутки оккупанты нанесли 431 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области.

В ночь на 4 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

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