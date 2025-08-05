Нет света и воды, ранены дети: РФ нанесла массированный удар по Лозовой

Кратко:
- РФ атаковала Лозовую дронами
- Повреждена критическая инфраструктура и жилые дома
- Есть пострадавшие, в том числе и дети
Город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.
Около трех часов ночи 5 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских беспилотников в направлении Лозовой. Жителей предупреждали о массированной вражеской атаке.
"Лозовая пережила самую массированную атаку с начала войны. Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор", - сообщил утром во вторник городской голова Лозовой Сергей Зеленский.
По его словам, среди раненых двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь.
Утром часть Лозовой оставалась без электроснабжения. Наибольшие проблемы зафиксированы в микрорайоне Авиловка и Катериновском старостинском округе.
Городские коммунальные службы работают над восстановлением водоснабжения.
Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры вводятся изменения в транспортном сообщении.
Обновлено. В Укрзализныце сообщили, что в результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв.
"Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В связи с обстрелом уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков.
"То же ожидает другие поезда краматорского направления — объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/в Лозовую в поезда в Панютино будут доставлять автобусы", - добавили в УЗ.
Справка. Лозовая — город в Харьковской области Украины, административный центр Лозовского района и Лозовской городской общины, пишет Википедия.
Второй по населению, после Харькова, город области. Расстояние до Харькова — 148 километров.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 4 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.
31 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом.
Попаданием ракеты был разрушен подъезд девятиэтажнки. Погиб 31 человек (в том числе пятеро детей) и ранены более 159 (в том числе 16 детей).
26 июля оккупанты ударили по Сумам дронами. Постарадала гражданская инфраструктура города. В результате очередного удара часть жителей временно осталась без электроснабжения. Всего было зафиксировано четыре прилета.
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