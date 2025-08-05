Нет света и воды, ранены дети: РФ нанесла массированный удар по Лозовой

Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских беспилотников в направлении Лозовой.

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Лозовая пережила самый массированный удар с начала войны / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Лозовую дронами

Повреждена критическая инфраструктура и жилые дома

Есть пострадавшие, в том числе и дети

Город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.

Около трех часов ночи 5 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских беспилотников в направлении Лозовой. Жителей предупреждали о массированной вражеской атаке.

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"Лозовая пережила самую массированную атаку с начала войны. Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор", - сообщил утром во вторник городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

По его словам, среди раненых двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь.

Утром часть Лозовой оставалась без электроснабжения. Наибольшие проблемы зафиксированы в микрорайоне Авиловка и Катериновском старостинском округе.

Городские коммунальные службы работают над восстановлением водоснабжения.

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры вводятся изменения в транспортном сообщении.

Шахеды - что известно / Инфографика: Главред

Обновлено. В Укрзализныце сообщили, что в результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв.

"Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В связи с обстрелом уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков.

"То же ожидает другие поезда краматорского направления — объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/в Лозовую в поезда в Панютино будут доставлять автобусы", - добавили в УЗ.

Справка. Лозовая — город в Харьковской области Украины, административный центр Лозовского района и Лозовской городской общины, пишет Википедия.

Второй по населению, после Харькова, город области. Расстояние до Харькова — 148 километров.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

31 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом.

Попаданием ракеты был разрушен подъезд девятиэтажнки. Погиб 31 человек (в том числе пятеро детей) и ранены более 159 (в том числе 16 детей).

26 июля оккупанты ударили по Сумам дронами. Постарадала гражданская инфраструктура города. В результате очередного удара часть жителей временно осталась без электроснабжения. Всего было зафиксировано четыре прилета.

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