Дроны РФ атаковали Одесскую область: горели радиорынок и общежитие

Кратко:
- Ночью в Одесской области гремели взрывы
- В результате атаки дронов вспыхнули пожары
- Погибших и пострадавших нет
В ночь на понедельник, 4 августа, российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
По данным ГосЧС, наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника.
Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.
Кроме этого в Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, утром 4 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Это самолет является носителем ракет "Кинжал", которые представляют угрозу для всей страны.
По данным мониторинговых каналов, два взрыва прогремели в пределах Хмельницкого района Хмельницкой области.
31 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом.
Попаданием ракеты был разрушен подъезд девятиэтажнки. Погиб 31 человек (в том числе пятеро детей) и ранены более 159 (в том числе 16 детей).
26 июля оккупанты ударили по Сумам дронами. Постарадала гражданская инфраструктура города. В результате очередного удара часть жителей временно осталась без электроснабжения. Всего было зафиксировано четыре прилета.
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