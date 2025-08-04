Дроны РФ атаковали Одесскую область: горели радиорынок и общежитие

К счастью, в результате вражеской атаки нет погибших и пострадавших.

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Атака дронов на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Ночью в Одесской области гремели взрывы

В результате атаки дронов вспыхнули пожары

Погибших и пострадавших нет

В ночь на понедельник, 4 августа, российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

По данным ГосЧС, наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника.

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Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

Кроме этого в Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 4 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Это самолет является носителем ракет "Кинжал", которые представляют угрозу для всей страны.

По данным мониторинговых каналов, два взрыва прогремели в пределах Хмельницкого района Хмельницкой области.

31 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом.

Попаданием ракеты был разрушен подъезд девятиэтажнки. Погиб 31 человек (в том числе пятеро детей) и ранены более 159 (в том числе 16 детей).

26 июля оккупанты ударили по Сумам дронами. Постарадала гражданская инфраструктура города. В результате очередного удара часть жителей временно осталась без электроснабжения. Всего было зафиксировано четыре прилета.

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