РФ запустила "Кинжалы" по Украине: куда летят ракеты

Кратко:
- В Украине - масштабная тревога
- РФ запустила "Кинжалы"
Утром в понедельник, 4 августа, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Это самолет является носителем ракет "Кинжал", которые представляют угрозу для всей страны.
По данным Воздушных сил, ракеты уже на территории Украины.
"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - заявили и ВС ВСУ в 08:55.
Сообщалось о движении скоростной цели на Черниговщине в направлении Киевщины, о "Кинжале" в направлении Житомира, потом - Хмельницкой области.
Жителей Староконстантинова призвали пройти в укрытие.
Около девяти часов утра ВС ВСУ сообщили о скоростной цели на Сумщину из Курской области и скоростной цель в Киевской области в направлении Житомирщины.
По данным monitor, два взрыва прогремели в пределах Хмельницкого района Хмельницкой области.
"По ракетам чисто", – говорится в сообщении в 09:07.
Обновлено. В 10:02 в Украине снова объявили ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К.
ВСУ уничтожили российский самолет МиГ-31
Как писал Главред, в ночь на 9 июня 2025 года Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли точечный удар по российскому военному аэродрому "Саваслейка". В результате атаки был уничтожен как минимум один истребитель МиГ-31 и один самолет типа Су-30 или Су-34.
По мнению аналитиков Defense Express, потеря МиГ-31 — особенно чувствительный удар для России. Причина в том, что страна не может восполнить утраченные самолеты этого типа, особенно в модификации МиГ-31К, предназначенной для пуска гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Любые потери таких машин существенно ограничивают возможности российской авиации в нанесении ударов с дальнего расстояния и применении высокотехнологичного вооружения.
Ракетные удары РФ по Украине
В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.
Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО.
Утром в четверг стало известно, что Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом.
Попаданием ракеты был разрушен подъезд девятиэтажнки. Погиб 31 человек (в том числе пятеро детей) и ранены более 159 (в том числе 16 детей).
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