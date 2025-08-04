РФ запустила "Кинжалы" по Украине: куда летят ракеты

Жителей Староконстантинова призвали пройти в укрытие.

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РФ запустила по Украине ракеты "Кинжал"/ Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Википедия

Кратко:

В Украине - масштабная тревога

РФ запустила "Кинжалы"

Утром в понедельник, 4 августа, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Это самолет является носителем ракет "Кинжал", которые представляют угрозу для всей страны.

По данным Воздушных сил, ракеты уже на территории Украины.

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"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - заявили и ВС ВСУ в 08:55.

Сообщалось о движении скоростной цели на Черниговщине в направлении Киевщины, о "Кинжале" в направлении Житомира, потом - Хмельницкой области.

Жителей Староконстантинова призвали пройти в укрытие.

Около девяти часов утра ВС ВСУ сообщили о скоростной цели на Сумщину из Курской области и скоростной цель в Киевской области в направлении Житомирщины.

По данным monitor, два взрыва прогремели в пределах Хмельницкого района Хмельницкой области.

"По ракетам чисто", – говорится в сообщении в 09:07.

Обновлено. В 10:02 в Украине снова объявили ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К.

ВСУ уничтожили российский самолет МиГ-31

Как писал Главред, в ночь на 9 июня 2025 года Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли точечный удар по российскому военному аэродрому "Саваслейка". В результате атаки был уничтожен как минимум один истребитель МиГ-31 и один самолет типа Су-30 или Су-34.

По мнению аналитиков Defense Express, потеря МиГ-31 — особенно чувствительный удар для России. Причина в том, что страна не может восполнить утраченные самолеты этого типа, особенно в модификации МиГ-31К, предназначенной для пуска гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Любые потери таких машин существенно ограничивают возможности российской авиации в нанесении ударов с дальнего расстояния и применении высокотехнологичного вооружения.

Ракета Кинжал / Инфографика: Главред

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО.

Утром в четверг стало известно, что Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом.

Попаданием ракеты был разрушен подъезд девятиэтажнки. Погиб 31 человек (в том числе пятеро детей) и ранены более 159 (в том числе 16 детей).

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