Пострадал ребенок: ночью оккупанты ударили по Сумам, вспыхнул мощный пожар

Кратко:
- В Сумах прогремели взрывы
- В результате обстрела есть повреждения инфраструктуры и раненые
В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые, среди них – ребенок.
Как рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров, российские ударные беспилотники попали по нежилым зданиям в Заречном районе города. В результате вражеской атаки возник масштабный пожар.
"Два взрыва, которые вы сегодня слышали – это попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению. Рядом расположен детский сад. К сожалению, есть раненые люди", - сообщил и. о. городского главы Сум Артем Кобзарь.
Позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что в результате обстрела "разрушено помещение торгового ряда".
"Повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок. Пожар ликвидирован", - написал Кривошеенко.
"Пожар ликвидирован. Коммунальные предприятия привлечены к ликвидации последствий", - говорится в сообщении ГВА.
Как писал Главред, в ночь на 2 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.
В ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". В результате удара есть погибшие и раненые.
Позже появились первые имена и фото погибших в Киеве 28 августа. В результате атаки на Киев погибли 23 человека: 19 взрослых и четверо детей.
