Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в Киеве

Ангелина Подвысоцкая
29 августа 2025, 17:48обновлено 29 августа, 18:35
639
В результате атаки на Киев погибли 23 человека: 19 взрослых и четверо детей.
удар по Киеву
Имена погибших в результате удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • В Киеве погибли 23 человека в результате атаки РФ
  • Среди погибших есть четыре ребенка
  • Самой маленькой погибшей девочке было всего два года

Российские оккупанты 28 августа атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Враг бил прямо по жилым домам. В результате атаки погибли 23 человека, среди которых 19 взрослых и четыре ребенка. Самой маленькой погибшей девочке было всего два годика, ее звали Ангелина. Об этом рассказывается на странице в Facebook "Их убила Россия".

В Сети уже появились первые имена погибших людей в результате атаки на Киев:

  • Ангелина Галич - 2 года;
  • Надежда Галич - 24 года (мама погибшей девочки);
  • Марина Гришко - 17 лет (студентка);
  • Яна Шаповал (мама 11-летнего мальчика);
  • Назарий Коваль - 14 лет;
  • Оксана Процюк (врач физической и реабилитационной медицины, невролог);
  • Елена Чалая;
  • Вера Тулупова (участница Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица");
  • Мария - 64 года (пенсионерка).
погибшие в Киеве
Погибшие в Киеве 28 августа / фото: Facebook / Их убила Россия

Марина Гришко

Марине Гришко было всего 17 лет. Она училась на третьем курсе в Киевском энергетическом профессиональном колледже. У нее остались мама и отец. Папа девочки - военный, рассказывала подруга семьи Анна Панченко. Отец очень радовался, что его дочь училась в столице. Она жила в Дарницком районе Киева.

"Ребенку было 17 лет. Жить и жить... Красивая, талантливая, искренняя, милая - лучший ребенок для своей матери и своего отца. Сегодня они купили свадебное платье своей дочери. Но не на свадьбу. А в гроб... нет слов... рвет душу в клочья... Маринку знаю с детства. Подружка моего старшего сына. Каждое лето встречались в нашем селе. Гуляли, тусили, веселились... Хочется кричать... одни слезы из глаз... Горе... беда... Нет Марины... убили..." - написала Анна Панченко.

Марина Гришко
В Киеве погибла Мария Гришко / фото: Главред

Елена Чалая

Елена Чалая жила в Голосеевском районе столицы. Женщина пыталась спастись и сознательно ушла в укрытие, но не успела. Именно в этот момент прогремел взрыв и в тело женщины попали осколки. От этих ранений она умерла.

Знакомая женщины вспоминает, что Елена помогала ее 93-летнему отцу - получала из Норвегии многокилограммовые посылки и доставляла ему. Елена жила в доме напротив старенького мужа.

"Елена Чала, красивая, очаровательная и большой жизнелюб, подруга моей дочери, друг нашей семьи по дороге в бомбоубежище погибла от смертоносного стекла. Ее убила Россия!!! Сегодня, после ужасных новостей и видео об очередной атаке россиян, сдерживая страх и тревогу, я в очередной раз звонила отцу несколько раз, пока не услышала "еще жив". А через час позвонила мне дочь сообщить о трагической смерти Елены. Это шок! Слов нет..." - написала она.

Елена Чала
В Киеве погибла Елена Чалая / фото: facebook

Яна Шаповал

Яна Шаповал жила в пятиэтажке в Дарницком районе столицы. В квартире также были муж женщины и ее 11-летний сын. Ребенок и муж чудом выжили, но находятся в больнице в тяжелом состоянии. В результате вражеского удара женщина погибла, рассказала сестра Яны.

"28.08 вражеская ракета унесла жизнь моей сестры Яна Шаповал. Ее сын и муж сейчас борются за жизнь в реанимации, а их дом полностью разрушен. В один миг они потеряли самое дорогое - маму, жену, дом и покой. Мы просим каждого, кто имеет возможность, поддержать в это страшное для них время", - написала она.

Яна Шаповал
В Киеве погибла Яна Шаповал / фото: facebook

Назарий Коваль

Парню было всего 14 лет. Он жил в одной из квартир разрушенного дома в Дарницком районе города. Мальчик учился в восьмом классе местного лицея №127.

"Это невероятно болезненная потеря для всей нашей школьной семьи. Назарий был светлым, жизнерадостным ребенком, который мечтал и строил планы на будущее. Его жизнь оборвала жестокая война. Мы глубоко скорбим вместе с семьей Назария, его друзьями и одноклассниками. Нет слов, чтобы передать всю боль от этой трагедии. Светлая память о нашем ученике навсегда останется в наших сердцах. Легких тебе облаков, детка", - написали на странице лицея.

Назарий Коваль
В Киеве погиб Назарий Ковальчук / фото: facebook

Вера Тулупова

Тулупова Вера Алексеевна стала одной из жертв российской атаки на столицу. Женщина была хранительницей Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица".

"Волшебная женщина и невероятно талантливый человек - Вера Алексеевна Тулупова. Это невосполнимая потеря для народного любительского искусства Киева. Вера Алексеевна была сердцем "Громицы", душой коллектива. Это страшная боль, которую невозможно передать словами. Светлая память о Вере Алексеевне навсегда останется в наших сердцах. Искренние соболезнования родным и близким. Покойся с миром, берегиня..." - говорится в сообщении.

Вера Тулупова
В Киеве погибла Вера Тулупова / фото: facebook

Оксана Процюк

Оксана Процюк была врачом-неврологом. Она работала в Центре медицинской реабилитации КНП "Киевская городская клиническая больница 1". В коллективе вспоминают о ней только хорошими словами. Оксана была заботливой женой и мамой.

"Вчера еще улыбающаяся, вдохновленная вопросами реабилитации, пациентами... Сегодня тишина от невыразимой боли, горькой утраты ... Ее честность, доброта, искренность, ответственность, забота и мудрость были примером для коллег! Она не просто направляла нашу команду, а вдохновляла нас каждый день! Ее путь был полон любви к жизни и стремление помочь каждому, кто обращался!" - говорится в сообщении.

Оксана Процюк
В Киеве погибла Оксана Процюк / фото: facebook

Надежда и Ангелина Галич

Надежде было всего 24 года. Она была любящей мамой 2-летней девочки Ангелина. У молодой мамы и маленького ребенка могло быть светлое будущее, но россияне отобрали у них шанс на жизнь, атаковав дом, в котором они мирно спали.

Надежда и Ангелина
В Киеве погибли Ангелина и Надежда Галич / фото: Главред

Собака потеряла хозяина

В Дарницком районе россияне убили охранника парковки. Он был на рабочем месте во время "прилета", там и погиб. Джесси - собака охранника. Теперь она воет на обгоревшей земле, ожидая хозяина, который уже никогда не вернется.

Смотрите видео с места атаки на Киев:

@dsns_official Ее мир остановился 28 августа... Но несокрушимая верность до сих пор держит Джесси среди руин в Киеве... ждет хозяина, который уже не вернется ? #russiaterroriststate#війнавукраїні#kyiv#ukraine#war♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship

Массированная атака по Украине 29 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КМВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

Путин "никуда не денется": Зеленский о переговорах с РФ и гарантиях для Украины

Самому маленькому ребенку всего два года: появились первые имена и фото погибших в Киеве

