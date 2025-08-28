Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Кит Келлог осудил массированный ракетно-дронный удар России по Киеву в ночь на 28 августа, назвав его угрозой мирным инициативам Дональда Трампа.

О чем сказал Кэллог:

Массированная атака РФ ставит под угрозу мирные инициативы Трампа

Целью атаки россиян стали гражданские объекты

В США впервые отреагировали на массированный ракетно-дронный удар россиян в ночь на 28 августа по Киеву. Так, спецпредставитель Трампа по урегулированию войны России против Украины осудил российскую атаку на Киев. Соответствующее заявление он сделал в заметке в социальной сети X.

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

Он отметил, что минувшей ночью состоялась вторая по величине воздушная атака за время полномасштабной войны, во время которой Россия применила 600 дронов и 31 ракету.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - были взорваны гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирные жители. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", - написал Келлог в X, добавив фотографии жилых домов в Киеве, разрушенных и поврежденных в результате удара.

Массированная атака по Украине 29 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КМВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

В столице количество жертв резко возросло - сейчас известно о 13 погибших, среди них трое детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

