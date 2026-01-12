Отключение света в Запорожской области 13 января - когда не будет электроэнергии

В Запорожской области 13 января введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения с целью стабилизации работы энергосистемы.

Отключение света в Запорожье - графики отключений света в Запорожской области на 13 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Запорожьеоблэнерго опубликовало графики отключений света на 13 января

Графики ограничений мощности будут действовать в объеме 5 очередей

Завтра, 13 января, на территории Запорожской области и в городе Запорожье будут действовать графики почасовых отключений света для населения. Об этом сообщило Запорожьеоблэнерго.

"В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 13 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении.

/ Скриншот

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 13 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

В Запорожьеоблэнерго также сообщили, что с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей). В случае поступления новых указаний от НЭК "Укрэнерго" график будет скорректирован, а информация об изменениях будет обнародована в течение рабочего дня на информационных ресурсах компании и круглосуточно на странице "Стабилизационные отключения" на сайте Запорожьеоблэнерго.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Что влияет на графики отключений света - прогноз

Как ранее писал Главред, ночной удар России по Украине 9 января, вероятно, не окажет существенного влияния на продолжительность отключений электроэнергии. В то же время возможно усиление ограничений из-за ожидаемого похолодания. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в эфире"Киев24".

Он отметил, что снижение температуры и длительный период сильных морозов могут осложнить ситуацию в энергосистеме.

"Это дополнительная нагрузка на энергосистему, в первую очередь из-за погодных условий. Ну и во вторую очередь, потому что наша энергосистема, она вся изношена, абсолютно вся изношена", — подчеркнул он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 января по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а для промышленности введут ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В то же время Житомир имеет один из самых низких показателей отключений света в стране, что связывают с последовательной работой города над развитием собственной генерации и повышением энергоэффективности. Благодаря реализации ряда проектов за последние годы община смогла существенно уменьшить зависимость от общегосударственной энергосистемы.

12 января ситуация с электроснабжением в Киеве резко осложнилась. Так, в столице и части Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщили в YASNO.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

