Отключение света в Запорожской области 13 января - когда не будет электроэнергии

- Запорожьеоблэнерго опубликовало графики отключений света на 13 января
- Графики ограничений мощности будут действовать в объеме 5 очередей
Завтра, 13 января, на территории Запорожской области и в городе Запорожье будут действовать графики почасовых отключений света для населения. Об этом сообщило Запорожьеоблэнерго.
"В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 13 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении.
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 07:00 – 12:00, 16:30 – 21:30
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 04:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 13 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
В Запорожьеоблэнерго также сообщили, что с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей). В случае поступления новых указаний от НЭК "Укрэнерго" график будет скорректирован, а информация об изменениях будет обнародована в течение рабочего дня на информационных ресурсах компании и круглосуточно на странице "Стабилизационные отключения" на сайте Запорожьеоблэнерго.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Что влияет на графики отключений света - прогноз
Как ранее писал Главред, ночной удар России по Украине 9 января, вероятно, не окажет существенного влияния на продолжительность отключений электроэнергии. В то же время возможно усиление ограничений из-за ожидаемого похолодания. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в эфире"Киев24".
Он отметил, что снижение температуры и длительный период сильных морозов могут осложнить ситуацию в энергосистеме.
"Это дополнительная нагрузка на энергосистему, в первую очередь из-за погодных условий. Ну и во вторую очередь, потому что наша энергосистема, она вся изношена, абсолютно вся изношена", — подчеркнул он.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 января по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а для промышленности введут ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
В то же время Житомир имеет один из самых низких показателей отключений света в стране, что связывают с последовательной работой города над развитием собственной генерации и повышением энергоэффективности. Благодаря реализации ряда проектов за последние годы община смогла существенно уменьшить зависимость от общегосударственной энергосистемы.
12 января ситуация с электроснабжением в Киеве резко осложнилась. Так, в столице и части Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщили в YASNO.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
