Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

Погода в Херсоне будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 29 августа

Где температура воздуха повысится до +34 градусов

Когда придет похолодание

Погода в Украине 29 августа будет сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 29 августа будет солнечно и жарко. Такая погода ожидается под влиянием антициклона. Температура воздуха повысится до +32 градусов.

В течение субботы-воскресенья станет еще жарче - 30-35 градусов тепла. Но 31 августа в западных областях будет немного прохладнее - 24-27 градусов тепла. Погода станет более мягкой только после 7 сентября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: ventusky

Погода 29 августа

В Украине 29 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 11-16°, на северо-востоке и востоке страны 7-12°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +34

По данным meteoprog, 29 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +18...+34 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +13...+30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: meteoprog

Погода 29 августа в Киеве

В Киеве 29 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 26-31°; в Киеве ночью 13-15°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

