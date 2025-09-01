Многие будут под угрозой: Украину накрывает сильнейшая магнитная буря

Мощность магнитной бури вырастет до семи баллов.

Украину атакует семибалльная магнитная буря

Украину 2 сентября накроет сильная магнитная буря. Её мощность вырастет до семи баллов. Она может серьезно повлиять на самочувствие. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Пик магнитной бури будет в период с 9:00 до 12:00. В эти часы мощность бури будет находиться в пределах семи баллов. В обед ее мощность будет на уровне шести баллов, а к ночи опустится до пяти баллов.

"Это может спровоцировать головную боль, мигрени, агрессивность, раздражительность, апатию и ухудшение общего состояния. Наиболее уязвимыми являются люди с метеозависимостью, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Нужно ограничить потребление кофе и алкоголя. Следует быть спокойными, можно умеренную физическую нагрузку. Магнитная буря - временное возмущение магнитного поля Земли", - сказала Диденко.

Украину атакует семибалльная магнитная буря

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 25 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 19 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на человека

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

