Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В двух областях будут лить грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде

Ангелина Подвысоцкая
2 сентября 2025, 18:42
251
Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.
погода, дождь, ливень
Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 3 сентября
  • Где температура воздуха повысится до +33 градусов
  • Где будут лить грозовые дожди

Погода в Украине 3 сентября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 3 сентября будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха повысится до +33 градусов. Прохладнее будет в Сумской, Черниговской и Харьковской областях - 25 градусов тепла. Очень сухая погода будет продолжаться и в дальнейшем.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 3 сентября
Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: ventusky

Погода 3 сентября

В Украине 3 сентября будет малооблачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 10-15°, в западных областях до 17°, днем 24-29°; в южной части ночью 15-20°, днем 27-32°; на северо-востоке страны ночью 8-13°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 3 сентября в Украине будет теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +11...+26 градусов.

погода 3 сентября
Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: meteoprog

Погода 3 сентября в Киеве

В Киеве 3 сентября будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 24-29°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 3 сентября
Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны над Киевом и угроза ракетного удара: что известно

Дроны над Киевом и угроза ракетного удара: что известно

19:53Война
"Молюсь": появилось тревожное заявление советника Трампа на фоне слухов о его смерти

"Молюсь": появилось тревожное заявление советника Трампа на фоне слухов о его смерти

19:21Мир
В двух областях будут лить грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде

В двух областях будут лить грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде

18:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Последние новости

20:09

Родила в 22 и оставила родителям: Алина Гросу раскрыла правду о младшем брате

19:58

Простодушный пес устроил переполох посреди ночи и умилил Сеть неожиданной реакциейВидео

19:53

Дроны над Киевом и угроза ракетного удара: что известно

19:21

"Молюсь": появилось тревожное заявление советника Трампа на фоне слухов о его смерти

19:06

Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
18:53

Грациозная Варвара Кошевая поделилась личным

18:52

Не только штраф: в Украине водителей начали строго наказывать за фары

18:44

Зеленый свет не означает "езжай": автоинструктор предупредил о неочевидной ошибкеВидео

18:42

В двух областях будут лить грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде

Реклама
18:39

"Начнется социальный взрыв, военных не остановить": названо условие бунтов в РФ

18:18

"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

18:05

"Убило сразу, на моих глазах": Димопулос показала, в какую ситуацию попал ее сын

18:02

Передумал: Евгений Клопотенко заговорил о женитьбе и новой любви

18:01

Две приметы, которых стоит придерживаться: праздник 3 сентября

17:56

Картофель категорически нельзя хранить с одним овощем: в чем фатальная ошибкаВидео

17:55

Спонсирует ВСУ: Валерий Меладзе на грани потери гражданства РФВидео

17:45

Запасы уже на минимуме: цена на важный продукт резко возрастет в конце 2025-го

17:44

В каком возрасте люди самые несчастные и самые счастливые - исследование ученых удивит

17:16

ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

17:00

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

Реклама
16:59

Многие используют холодильник неправильно: какие продукты нельзя замораживатьВидео

16:25

"Великая китайская стена" по-украински - где находится самый длинный в мире домВидео

16:19

"Зазвездилась": Тина Кароль попала в скандал из-за игнорирования фанатовВидео

16:15

"У него три задачи": у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае

15:58

"Воплощение яда": Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"

15:58

Мужчины удивятся, женщины оценят: зачем в трусах кармашек и почему он важен

15:34

В Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости: какие будут цены

15:11

Эрдоган поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина

14:56

Самый лучший звонок будильника: идеальный вариант для бодрого утра и энергичного дняВидео

14:49

"Трамп не обещал": аналитик объяснил, каким будет экономическое давление США на РФ

13:55

Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит уйму денегВидео

13:54

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:53

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕСВидео

13:51

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:30

Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

13:25

Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

13:20

Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сытаВидео

12:59

Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

12:51

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области - там взвился украинский флаг

12:29

"Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию

Реклама
12:24

Пошла в школу: как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк

12:23

Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут

12:09

Франция готовится к большой войне, больницы уже получили приказ - Le Figaro

12:08

Почему 3 сентября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:06

Россиянам упростят поездки в Китай: КНР откроет безвиз на год

11:58

"Тяжело это делать": Потап пожаловался на бюрократию в Украине

11:36

Есть что скрывать: четыре знака зодиака, у которых много секретов

11:33

"Скоро война будет": в Донецке начались серьезные баталии, в чем причина

11:33

Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

11:29

"Мы их разбиваем": "азовец" "Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять