Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

Синоптик рассказала, чего ждать от погоды во второй день осени.

Прогноз погоды на 2 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода во вторник

В каких областях может пройти дождь

Погода в Украине во вторник, 2 сентября, преимущественно будет сухой и солнечной, но в некоторых регионах может пройти дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По ее словам, в восточной части Украины остатки атмосферного фронта обусловят дожди и даже грозы.

"Осадки также завтра вероятны на Днепропетровщине, местами на Херсонщине и в Крыму. А ближайшей ночью еще будет дождь в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях", - подчеркнула она.

Температура воздуха во вторник в течение дня +24...+28 градусов, на западе +26...+30, на юге +29...+33, на востоке 29...+34 градуса.

Погода в Украине 2 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 2-го сентября будет сухо и солнечно. Ожидается +26 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Сноптик также добавила, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7-го сентября.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в сентябре

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух говорила, что в этом году сентябрь будет теплым. Средняя температура может быть на 1 градус выше нормы.

Однако, не исключено, что в сентябре будут наблюдаться и заморозки, которые являются типичными для этого периода.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 1 сентября будет местами дождливой и грозовой. Во второй половине дня ожидаются дожди в центральных, части южных и северных областях.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение следующей недели ожидается преимущественно сухой и теплой. В начале недели малоактивные атмосферные фронты принесут на территорию некоторых областей страны небольшие грозовые дожди.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

