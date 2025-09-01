Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

Вы узнаете:
- Какой будет погода во вторник
- В каких областях может пройти дождь
Погода в Украине во вторник, 2 сентября, преимущественно будет сухой и солнечной, но в некоторых регионах может пройти дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
По ее словам, в восточной части Украины остатки атмосферного фронта обусловят дожди и даже грозы.
"Осадки также завтра вероятны на Днепропетровщине, местами на Херсонщине и в Крыму. А ближайшей ночью еще будет дождь в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях", - подчеркнула она.
Температура воздуха во вторник в течение дня +24...+28 градусов, на западе +26...+30, на юге +29...+33, на востоке 29...+34 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве 2-го сентября будет сухо и солнечно. Ожидается +26 градусов.
Сноптик также добавила, что ослабление жары и ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 7-го сентября.
Какой будет погода в сентябре
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух говорила, что в этом году сентябрь будет теплым. Средняя температура может быть на 1 градус выше нормы.
Однако, не исключено, что в сентябре будут наблюдаться и заморозки, которые являются типичными для этого периода.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 1 сентября будет местами дождливой и грозовой. Во второй половине дня ожидаются дожди в центральных, части южных и северных областях.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение следующей недели ожидается преимущественно сухой и теплой. В начале недели малоактивные атмосферные фронты принесут на территорию некоторых областей страны небольшие грозовые дожди.
Читайте также:
- Худшие дни: когда нельзя копать картофель в сентябре
- Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник
- Гороскоп на завтра 2 сентября: Тельцам - недомолвка, Скорпионам - большая удача
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред