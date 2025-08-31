Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Погода в Украине в сентябре будет в целом жаркой, но синоптики назвали регионы, где возможен снег.

Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

Что известно:

Какой будет температура воздуха в сентябре

Будет ли снег в сентябре

Когда Украину накроет жара в сентябре

Погода в Украине уже в сентябре может быть морозной и снежной. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, сообщает 24 канал.

"Заморозки в сентябре достаточно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег. Так что и в этом году заморозки вероятны... Да, конечно возможен (снег - ред.), особенно на высокогорье Карпат. Это достаточно типичное явление для этого периода", - сказала Вера Балабух.

Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

Типичной чертой осени также являются длительные затяжные дожди. Однако в этом году сентябрь будет теплым. Средняя температура может быть выше на 1 градус выше нормы.

Ранее даже были зафиксированы температурные рекорды - 38,8 градусов тепла. В то же время в этом году такие показатели не ожидаются.

"Такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким", - подчеркнула Вера Балабух.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

О персоне: Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

