В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

Украинцам рассказали, как изменятся погодные условия в нашей стране в ближайшие несколько десятков лет.

Какой будет погода в Украине через 15 лет/ Фото: pixaby

Вы узнаете:

Как изменится погода в Украине в следующие несколько десятков лет

В каких областях погода будет более засушливой и где может образоваться пустыня

В каких регионах станет больше дождей

Погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Украинский климатолог, участница IPCC и член Национальной академии наук США Светлана Краковская в программе "Говорит Суханов" рассказала, какой будет погода в Украине на несколько десятков лет вперед и как будет меняться климат в нашем государстве.

По словам климатолога, в Украине в последние десятилетия увеличивалась продолжительность лета, и такая тенденция продолжается. Она отметила, что, согласно прогнозам, в середине текущего столетия продолжительность лета может увеличиться настолько, что летняя погода будет держаться примерно по 5 месяцев в году.

Краковская пояснила, что то, насколько сильно изменится климат, зависит от того, как человек будет проводить свою хозяйственную деятельность, какие источники энергии использовать и как много выделять парниковых газов.

Температура воздуха станет немного выше - уровень температуры вырастет не менее чем на 2 градуса по Цельсию. Жарче всего в летнее время будет традиционно на юге и востоке Украины.

Также к 2040-му году западные области Украины, и в первую очередь Карпаты, будет больше заливать дождями, а южные области Украины и Крым будут страдать от засухи.

При этом климатолог отметила, что такие изменения могут стать реальностью при умеренном прогнозе. А если принять во внимание более жесткий прогноз, то, согласно ему, засушливый климат может добраться даже до Киевщины, а на части Одесской области при таких условиях может быть экстремально сухой климат - это означает, что на части территории Одесской области не исключено опустынивание.

В ответ на вопрос ведущего, какие климатические изменения, которые ждут нас в будущем, уже можно заметить сейчас в нашей жизни, в настоящем, климатолог ответила, что в первую очередь это экстремальные погодные явления.

"Я думаю, что очень много. Начиная от экстремальных погодных явлений, которые в буквальном смысле бьют по голове градом размером с яйцо... Ветер, паводок, смерчи, пожары... Просто все экстремальные запоминаются больше", - отметила она.

В течение последних 20 лет средняя максимальная температура воздуха летом составляла 25 градусов. Как говорится в прогнозе, в следующие несколько десятилетий, этот показатель поднимется до 26 градусов согласно умеренному сценарию и до 29,5 градусов согласно экстремальному сценарию.

Смотрите видео о том, какой будет погода в Украине через 15 лет:

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стало известно, когда усилится жара - на Украину надвигается антициклон Julia. Скоро погода в Украине изменится - синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми украинцам.

Напомним, будуть штормовой ветер и дожди с грозами - некоторые регионы Украины накроет похолодание. Синоптик предупредила об изменении погодных условий в Украине.

Также ранее сообщалось, что ожидается почвенная засуха - синоптик предупредил об опасных погодных условиях. Украина будет под влиянием антициклона.

