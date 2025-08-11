Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

Такая природная особенность дает акулам больше возможностей подбираться незамеченными.

https://glavred.info/life/pochemu-belye-akuly-imeyut-belyy-zhivot-ego-rol-udivit-vseh-10688765.html Ссылка скопирована

Почему белые акулы имеют белый живот/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему белые акулы имеют белый живот

Почему это делает их менее заметными

Большая белая акула на самом деле не совсем белая - белым у нее является только живот, а спина имеет серый цвет. Как объясняют в Музее естественной истории Великобритании, свое название такая акула получила именно от цвета своего брюха.

Но может возникнуть вопрос - почему у этой акулы такой разный цвет спины и живота? На самом деле такая окраска выполняет определенную очень важную роль.

видео дня

Такой цвет различных частей тела этой акулы выполняет роль камуфляжа.

"В сочетании с их серой окраской сверху это работает как эффективный камуфляж, независимо от того, смотрят ли их цели вверх на яркое небо или вниз на морское дно. Такой вид темного сверху и светлого под ним называется контртенью, и это не просто цвет - это также способ использования естественного действия света и тени, чтобы сделать акулу почти невидимой", - отмечают в музее.

То есть когда вы смотрите на объект - в этом случае на акулу - под естественным освещением, он обычно будет светлее сверху и темнее снизу. Будучи темнее сверху и светлее снизу, окраска акулы как бы нейтрализует этот естественный свет, что значительно усложняет для наблюдателя определение того, где именно она находится.

Собственно, это та же причина, почему некоторые самолеты окрашены светлее снизу, особенно те, что времен Второй мировой войны.

Также во время своих исследований в 2008 году исследовательница Ханна Роуленд из Ливерпульского университета доказала, что такое расположение цветов также затрудняет различение краев объекта. То есть, глядя на эту акулу сверху мы не будем четко видеть краев ее тела, ведь она будет сливаться с темнотой глубины океана. А если мы будем смотреть на нее снизу, то нам будет трудно распознать это животное, потому что ее белый живот будет сливаться с солнечным светом, который будет поступать сверху.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Музей естествознания в Лондоне Музей естествознания (англ. Natural History Museum) – один из трех крупных музеев на Эксхибишн роуд в Южном Кенсингтоне в Лондоне (другие два – Музей науки и Музей Виктории и Альберта). Главный вход выходит на Кромвель Роад. Спонсором музея является Министерство культуры, медиа и спорта (англ. Department for Culture, Media and Sport), пишет Википедия. Музей естествознания в Лондоне занимал восьмое место в ТОП-20 музеев мира по численности посещений в допандемическом 2019 году по данным Theme Index and Museum Index 2022 (первое место в ТОП-20 занимал Лувр) и четвертое место среди британских музеев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред