Штормовой ветер и дожди с грозами: некоторые регионы Украины накроет похолодание

Синоптик предупредила об изменении погодных условий в Украине.

Прогноз погоды на 11 августа / фото: УНИАН

Какой будет погода 11 августа

В каких регионах Украины пройдут грозовые дожди

Первый день новой рабочей недели принесет украинцам изменение погодных условий. В понедельник значительная часть территории Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. Стоит ожидать грозовые дожди и похолодание. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Диденко сообщает, что температура воздуха на западе, севере, в центральной части и на востоке Украины снизится на несколько градусов и составит +21...+27 градусов, на востоке местами до +29 градусов.

На юге жара не планирует отступать, стоит ожидать 11 августа +29...+32 градуса.

Также синоптик прогнозирует, что дожди и грозы пройдут ближайшей ночью и завтра утром на западе, севере, в центральных областях. Днем 11 августа локальные дожди возможны только на Левобережье.

"Внимательно. Сегодня вечером грозовые дожди пройдут в западных областях", - предупредила Диденко.

Кроме того, 11 августа в большинстве областей Украины будет сильный ветер северо-западного происхождения с местами штормовыми порывами. Только в западных областях ветер слабее, умеренный.

Прогноз погоды на 11 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве 11 августа

В ближайшую ночь киевлянам и гостям столицы стоит ожидать дождь с грозой, день, 11 августа, пройдет без осадков. Температура воздуха несколько снизится и составит +22...+24 градуса.

"Следующая неделя в Украине будет по-настоящему летней, очень теплой и даже жаркой. Да и вообще, до конца месяца, по предварительным прогнозам, дождей будет мало, если вообще будут, а жары много", - прогнозирует Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как писал Главред, погода в Украине 10 августа будет штормовой и дождливой. Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях - І уровень опасности. Там будут грозовые дожди, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Напомним, Диденко сообщала, что на выходные, 9 и 10 августа, будет преимущественно сухой из-за влияния масштабного антициклона Ines, который накроет всю Европу.

Кроме того, по Украине ударит мощная магнитная буря - названа дата опасного шторма. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие людей.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

