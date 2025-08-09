Укр
Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

Ангелина Подвысоцкая
9 августа 2025, 19:45
Погода в Сумах будет одной из самых прохладных. Температура воздуха опустится до +13 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 10 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 10 августа
  • Где температура воздуха повысится до +36 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами, град и шквалы

Погода в Украине 10 августа будет штормовой и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях - І уровень опасности. Там будут грозовые дожди, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 10 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 10 августа будет высокая, но достаточно комфортная температура воздуха. На юге будет теплее всего - 30-33 градуса тепла. Кратковременные грозовые дожди будут в западных, Житомирской и Винницкой областях.

В понедельник, 11 августа, придет похолодание. В то же время впоследствии температура воздуха снова начнет расти.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 10 августа

В Украине 10 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных областях. Также могут быть град и шквалы 15-20 м/с. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; на Закарпатье и в южной части страны ночью 16-21°, днем 28-33°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 10 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +19...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха повысится до +13...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 августа / фото: meteoprog

Погода 10 августа в Киеве

В Киеве 10 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

