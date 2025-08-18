Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

Эта магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия.

Украину атакует мощная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украина в ближайшее время окажется под влиянием мощной магнитной бури. Она может значительно повлиять на ваше самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Уже более недели в Украине сохраняется геомагнитная активность на очень высоком уровне. До 11 августа включительно страну атаковала буря с мощностью шесть баллов. На следующий день она стала слабее на один балл, но вскоре вновь ударила с новой силой.

15 августа магнитная буря пошла на спад. Два дня она продержалась на уровне четыре балла. 17-18 августа мощность бури была на уровне трех баллов. Однако расслабляться еще рано. Ожидается, что уже завтра, 19 августа, страну накроен сильная магнитная буря. Она влупит с мощностью пять баллов, после чего опустится почти до четырех баллов.

Украину атакует мощная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошла 1 вспышка класса С. Сообщается, что 19 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 11 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

