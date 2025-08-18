Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: pexels

Погода в Украине 19 августа будет теплой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Киевской областях.

Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 19 августа в Украине будет солнечно. Повсюду будет сухая погода из-за действия антициклона Kyra. Температура воздуха повысится до +30 градусов на юге. В западных областях будет 20-24 градуса тепла.

В середине недели станет еще жарче. А уже на День флага вернутся грозовые дожди и придет похолодание. На День Независимости погода выровняется, будет тепло, но не жарко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 19 августа

В Украине 19 августа будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 20-25°; в южной части ночью 14-19°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 19 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области и Крыму. Там температура воздуха повысится до +15...+30 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +9...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: meteoprog

Погода 19 августа в Киеве

В Киеве 19 августа будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 11-13°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

