Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

Погода будет меняться ежедневно из-за перемещения атмосферных фронтов и антициклонов.

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду с грозами, жарой и порывистым ветром по всей Украине / Фото: pexels.com

На следующей неделе погода в Украине будет изменчивой из-за перемещения атмосферных фронтов и гребней высокого давления. Это приведет к погодным контрастам, колебаниям атмосферного давления и порывистому ветру. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

Наиболее жаркой будет погода на юго-востоке страны, тогда как на запад и север во второй половине недели начнет поступать прохладный воздух из Северной Европы.

Погода в Украине 18 августа

Понедельник, 18 августа на Прикарпатье, Буковине, Винницкой области и северо-востоке ожидаются дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, но в Одесской области и на востоке может усиливаться до 15-17 м/с. Температура ночью +13...+18 °С (на северо-западе +8...+13 °С), днем +21...+27 °С (в Крыму, Приазовье и на Донбассе +30...+35 °С).

Погода в Украине 19 августа

Вторник, 19 августа вся территория Украины будет под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+14 °С, днем +22...+27 °С. На юге ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

Погода в Украине 20 августа

Среда, 20 августа сухая и устойчивая погода будет продолжаться. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+18 °С, днем +26...+31 °С (на крайнем юге местами до +33 °С).

Погода в Украине 21 августа

Четверг, 21 августа в большинстве областей сухо. Только на западе днем начнется дождь с грозой, возможны сильные ливни и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Одесской области возможны порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +13...+19 °С, днем +28...+33 °С (в центре и на юге местами до +34...+36 °С), на западе +23...+28 °С.

Погода в Украине 22 августа

Пятница, 22 августа этот день принесет контрастные погодные условия. На западе и севере будет облачная, дождливая и прохладная погода. На остальной территории жара и сухость сохранятся. Температура на западе и севере ночью +13...+18 °С, днем +18...+23 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночью +16...+21 °С, днем +33...+38 °С.

Погода в Украине 23 августа

Суббота, 23 августа дожди с грозами ожидаются на севере и в центре, а днем местами на востоке и юге. На западе без осадков. Ветер северный/северо-западный, 7-12 м/с, на юге возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью на западе и севере снизится до +7...+12 °С, на остальной территории +13...+19 °С. Днем +19...+24 °С (на крайнем востоке и в Приазовье +30...+36 °С).

Погода в Украине 24 августа

Воскресенье, 24 августа под влиянием антициклона по всей стране установится устойчивая и прохладная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, днем +21...+26 °С.

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 18 августа в Украине будет жарким. До 35 градусов тепла температура воздуха повысится в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской областях и в Крыму. В других областях будет более комфортная температура воздуха - 24 градуса тепла.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

