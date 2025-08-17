Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

Руслан Иваненко
17 августа 2025, 21:30
121
Погода будет меняться ежедневно из-за перемещения атмосферных фронтов и антициклонов.
Погода
Синоптики прогнозируют переменчивую погоду с грозами, жарой и порывистым ветром по всей Украине / Фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Где будет жарко и где пройдут дожди
  • Когда ждать гроз и сильного ветра
  • Какие температурные контрасты прогнозируют на неделю

На следующей неделе погода в Украине будет изменчивой из-за перемещения атмосферных фронтов и гребней высокого давления. Это приведет к погодным контрастам, колебаниям атмосферного давления и порывистому ветру. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

Наиболее жаркой будет погода на юго-востоке страны, тогда как на запад и север во второй половине недели начнет поступать прохладный воздух из Северной Европы.

видео дня

Погода в Украине 18 августа

Понедельник, 18 августа на Прикарпатье, Буковине, Винницкой области и северо-востоке ожидаются дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, но в Одесской области и на востоке может усиливаться до 15-17 м/с. Температура ночью +13...+18 °С (на северо-западе +8...+13 °С), днем +21...+27 °С (в Крыму, Приазовье и на Донбассе +30...+35 °С).

Прогноз погоды в Украине на 18 августа
Прогноз погоды в Украине на 18 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 19 августа

Вторник, 19 августа вся территория Украины будет под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+14 °С, днем +22...+27 °С. На юге ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 августа
Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 20 августа

Среда, 20 августа сухая и устойчивая погода будет продолжаться. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+18 °С, днем +26...+31 °С (на крайнем юге местами до +33 °С).

Прогноз погоды в Украине на 20 августа
Прогноз погоды в Украине на 20 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 21 августа

Четверг, 21 августа в большинстве областей сухо. Только на западе днем начнется дождь с грозой, возможны сильные ливни и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Одесской области возможны порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +13...+19 °С, днем +28...+33 °С (в центре и на юге местами до +34...+36 °С), на западе +23...+28 °С.

Прогноз погоды в Украине на 21 августа
Прогноз погоды в Украине на 21 августа / фото: Windy

Погода в Украине 22 августа

Пятница, 22 августа этот день принесет контрастные погодные условия. На западе и севере будет облачная, дождливая и прохладная погода. На остальной территории жара и сухость сохранятся. Температура на западе и севере ночью +13...+18 °С, днем +18...+23 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночью +16...+21 °С, днем +33...+38 °С.

Прогноз погоды в Украине на 22 августа
Прогноз погоды в Украине на 22 августа / фото: Windy

Погода в Украине 23 августа

Суббота, 23 августа дожди с грозами ожидаются на севере и в центре, а днем местами на востоке и юге. На западе без осадков. Ветер северный/северо-западный, 7-12 м/с, на юге возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью на западе и севере снизится до +7...+12 °С, на остальной территории +13...+19 °С. Днем +19...+24 °С (на крайнем востоке и в Приазовье +30...+36 °С).

Прогноз погоды в Украине на 23 августа
Прогноз погоды в Украине на 23 августа / фото: ventusky

Погода в Украине 24 августа

Воскресенье, 24 августа под влиянием антициклона по всей стране установится устойчивая и прохладная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, днем +21...+26 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 августа
Прогноз погоды в Украине на 24 августа / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 18 августа в Украине будет жарким. До 35 градусов тепла температура воздуха повысится в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Одесской областях и в Крыму. В других областях будет более комфортная температура воздуха - 24 градуса тепла.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:30Синоптик
Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

21:21Политика
Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

19:56Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Последние новости

21:30

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:21

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

20:24

Почему нельзя носить черное 18 августа: приметы, которые могут удивить

19:56

Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

19:40

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
18:57

Китайский гороскоп на завтра 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

18:06

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

18:04

Почему честные люди более привлекательны: ученые обнаружили любопытную закономерность

18:01

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

Реклама
16:48

Как сохранить лук, чтобы он не пророс до лета: огородница раскрыла простой способВидео

16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

15:18

В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

14:48

Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

14:43

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

14:35

Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

Реклама
14:34

Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

Реклама
08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

07:50

Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

07:10

Надо найти три различия между пенсионерами с кроликом: загадка под силу только гениям

06:16

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

05:57

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

05:30

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с почтальоном за 49 секунд

04:35

Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответВидео

04:14

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

03:30

Из чего на самом деле состоит губная помада: как создают символ женственностиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять