Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Сентябрь 2025 года в Украине начнётся по-летнему тёплым, но не надолго.

Какой будет осень в Украине / Фото: pixabay.com

Украинцам советуют не спешить прощаться с летом — начало сентября 2025 года будет тёплым и солнечным.

Об этом в комментарии Телеграфу рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.

Первая декада: лето задержится

По словам синоптика, первые дни сентября пройдут без осадков и сильного ветра. Температура воздуха останется высокой, напоминая о летних днях. Однако уже к концу первой декады станет прохладнее, особенно ночью, и возрастёт вероятность дождей, хотя они будут слабыми.

Вторая декада: приход настоящей осени

С 10 по 20 сентября погода изменится — начнётся период влажности. Сначала дожди будут умеренными, но к середине месяца они усилятся. Температура понизится, и украинцы почувствуют настоящее "дыхание" осени. В конце второй декады осадков станет меньше, а в некоторых регионах они прекратятся вовсе.

Третья декада: прохладно, но без заморозков

Последняя декада месяца начнётся с дождей и дальнейшего снижения температуры, особенно в ночные часы. Однако заморозков в сентябре не ожидается. Уже с середины этой десятидневки дожди пойдут на спад, а к концу месяца установится сухая и комфортная погода с небольшим повышением температуры.

Погода в Украине - последние новости

