Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Вы узнаете:
- Какой будет погода в первый месяц осени
- Когда начнется похолодание
Украинцам советуют не спешить прощаться с летом — начало сентября 2025 года будет тёплым и солнечным.
Об этом в комментарии Телеграфу рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.
Первая декада: лето задержится
По словам синоптика, первые дни сентября пройдут без осадков и сильного ветра. Температура воздуха останется высокой, напоминая о летних днях. Однако уже к концу первой декады станет прохладнее, особенно ночью, и возрастёт вероятность дождей, хотя они будут слабыми.
Вторая декада: приход настоящей осени
С 10 по 20 сентября погода изменится — начнётся период влажности. Сначала дожди будут умеренными, но к середине месяца они усилятся. Температура понизится, и украинцы почувствуют настоящее "дыхание" осени. В конце второй декады осадков станет меньше, а в некоторых регионах они прекратятся вовсе.
Третья декада: прохладно, но без заморозков
Последняя декада месяца начнётся с дождей и дальнейшего снижения температуры, особенно в ночные часы. Однако заморозков в сентябре не ожидается. Уже с середины этой десятидневки дожди пойдут на спад, а к концу месяца установится сухая и комфортная погода с небольшим повышением температуры.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.
Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
