Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

Марина Фурман
15 августа 2025, 16:42
560
Вторая половина августа подготовила температурные контрасты, ожидаются прохладные ночи и жаркие дни.
ливень
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 16 и 17 августа
  • Где в Украине пройдут грозовые дожди

В субботу и воскресенье (16-17 августа) в Украине будет преобладать малооблачная погода, без существенных осадков и со слабым ветром. Только в воскресенье возможны локальные грозовые ливни на Правобережной части Украины. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода 16 августа

В западных регионах прогнозируют малооблачную и сухую погоду. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 °C, днем поднимется до +27...+32 °C, а на Закарпатье - до +31...+36 °C.

видео дня

В северных областях и в центре страны будет преобладать малооблачная погода без осадков в течение суток. Ветер ожидается переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+18 °C, днем составит +26...+32 °C.

В южной части Украины 16 августа будет солнечно и без осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне +15...+20 °C, днем воздух прогреется до +28...+33 °С.

В восточных регионах Украины ожидается облачная погода, без осадков. Ветер будет преобладать северного направления, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +26...+31°С.

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные
Прогноз погоды на 16 августа / фото: meteoprog

Погода 17 августа

В западных регионах Украины ночью осадков не предвидится, днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, временами возможны ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13...+18 °С, в дневное +23...+28 °С, на Закарпатье +28...+33 °С.

В северных областях ночью осадков не прогнозируют, однако днем и вечером местами возможны небольшие дожди с грозами. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. Ночная температура будет колебаться от +12 до +17 °C, а днем поднимется до +27...+33 °C.

В центральной и южной части Украины сохранится устойчивая и жаркая погода, без осадков. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15...+21 °С, днем +30...+35 °С.

Жара также накроет 17 августа восточные регионы. Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +29...+34 °С.

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные
Прогноз погоды на 17 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказывала, что на этих выходных, в субботу и воскресенье, 16-17 августа, в Украине под влиянием антициклона стоит ожидать теплую и солнечную погоду.

Как писал Главред, в середине августа в Украину вернулась мощная жара. Особенно сильной, по данным синоптиков, жара станет на юге, востоке и в центральных областях.

В частности, погода в Украине в пятницу, 15 августа, будет формироваться под влиянием антициклона Julia, поэтому в этот день везде ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах

Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в Сумах

18:05Украина
В США не допускают членство Украины в НАТО: Трамп предложит альтернативу Альянсу

В США не допускают членство Украины в НАТО: Трамп предложит альтернативу Альянсу

17:11Украина
Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

17:05Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

Последние новости

18:29

Андрей Матюха поддержал третий мастер-класс "Билет в ІТ" - на этот раз для детей в Днепре актуально

18:22

Bluetooth-шлемы: стоит ли платить больше за удобство? новости компании

18:20

"Наплевав": путинистов Валерию и Пригожина жестко развели в РФ

18:14

Дыни в Украине подорожали на 40%: сколько стоит килограмм

18:07

Дополнительные выплаты 2025: кому из пенсионеров положено и какие суммы

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и ПутинаПереговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
18:05

Все в огне и дыму: россияне ударили прямо по центральному рынку в СумахВидео

17:58

"Слишком быстро": Лилия Подкопаева сделала громкое публичное признание

17:11

В США не допускают членство Украины в НАТО: Трамп предложит альтернативу Альянсу

17:05

Важнейшее заседание перед саммитом на Аляске: о чем говорили на Ставке Зеленского

Реклама
16:53

РФ ударила баллистикой по пригороду Днепра перед переговорами Трампа с Путиным

16:42

Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

16:28

Британия готова отправить свои войска в Украину: министр обороны назвал условие

15:59

Прорыв под Покровском: Кузан объяснил, как РФ нашла брешь в обороне ВСУВидео

15:58

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

15:33

Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

15:29

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29

Почти 1000 грн ежемесячно: некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату

15:22

16 августа - третий Спас: что можно и нельзя делать в этот праздник

15:04

Киркоров ошарашил новым фото со своей скандальной дочкой

14:59

Трамп сделал важное заявление перед встречей с Путиным и упомянул Зеленского

Реклама
14:56

Гороскоп на завтра 16 августа: Весам - нежданные гости, Рыбам - нервы

14:55

Никакого подписания документов: Песков раскрыл, что будут обсуждать РФ и США

14:35

Где ошибка на рисунке: только самые внимательные ответят за 3 секунды

14:22

Встреча Трампа и Путина на Аляске: Ющенко предупреждает об опасной ошибке

14:16

Заблокировал таксист: Melovin пожаловался на ситуацию с такси

14:03

В США узнали главную цель Путина на саммит с Трампом

13:58

Один способ сэкономит кучу денег: эксперты раскрыли "золотое" правило стиркиВидео

13:14

Цены "упали" на 30%: в Украине резко снизилась стоимость сезонного продукта

13:13

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

13:10

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

13:10

Жизнь останавливается: муж Лорак черно-белым фото сделал решающее признание

12:47

Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на СумщинеВидео

12:45

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:25

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:19

В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

12:09

"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в УкраинеФотоВидео

11:49

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:46

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

11:35

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

11:24

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Реклама
11:00

Лавров "привёз" на Аляску СССР: главу МИД РФ заметили в США в странном свитере

10:59

Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря

10:55

"Угроза оперативного полуокружения": полковник назвал цель прорыва РФ на востоке

10:50

Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

10:50

Кузан: Путин не жалеет ресурсов, летнее наступление - его лебединая песня

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

10:03

Не мир с Украиной: что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске - NYT

10:03

Трамп и Путин могут найти компромисс по прекращению огня: в Reuters узнали детали

09:52

Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

09:38

"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять