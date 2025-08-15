Грозовые ливни и жара до +36 градусов: метеоролог удивил прогнозом на выходные

Вторая половина августа подготовила температурные контрасты, ожидаются прохладные ночи и жаркие дни.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 16 и 17 августа

Где в Украине пройдут грозовые дожди

В субботу и воскресенье (16-17 августа) в Украине будет преобладать малооблачная погода, без существенных осадков и со слабым ветром. Только в воскресенье возможны локальные грозовые ливни на Правобережной части Украины. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода 16 августа

В западных регионах прогнозируют малооблачную и сухую погоду. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 °C, днем поднимется до +27...+32 °C, а на Закарпатье - до +31...+36 °C.

В северных областях и в центре страны будет преобладать малооблачная погода без осадков в течение суток. Ветер ожидается переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+18 °C, днем составит +26...+32 °C.

В южной части Украины 16 августа будет солнечно и без осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне +15...+20 °C, днем воздух прогреется до +28...+33 °С.

В восточных регионах Украины ожидается облачная погода, без осадков. Ветер будет преобладать северного направления, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +26...+31°С.

Прогноз погоды на 16 августа / фото: meteoprog

Погода 17 августа

В западных регионах Украины ночью осадков не предвидится, днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, временами возможны ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13...+18 °С, в дневное +23...+28 °С, на Закарпатье +28...+33 °С.

В северных областях ночью осадков не прогнозируют, однако днем и вечером местами возможны небольшие дожди с грозами. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. Ночная температура будет колебаться от +12 до +17 °C, а днем поднимется до +27...+33 °C.

В центральной и южной части Украины сохранится устойчивая и жаркая погода, без осадков. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15...+21 °С, днем +30...+35 °С.

Жара также накроет 17 августа восточные регионы. Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +29...+34 °С.

Прогноз погоды на 17 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказывала, что на этих выходных, в субботу и воскресенье, 16-17 августа, в Украине под влиянием антициклона стоит ожидать теплую и солнечную погоду.

Как писал Главред, в середине августа в Украину вернулась мощная жара. Особенно сильной, по данным синоптиков, жара станет на юге, востоке и в центральных областях.

В частности, погода в Украине в пятницу, 15 августа, будет формироваться под влиянием антициклона Julia, поэтому в этот день везде ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

