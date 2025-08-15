Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря

Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и влияют на самочувствие людей, особенно метеочувствительных.

Главное:

Ожидается магнитная буря средней интенсивности, амплитудой около 4 баллов (К-индекс 4)

Метеочувствительные люди могут чувствовать усталость, головную боль, перепады давления и раздражительность

Сегодня, 15 августа, Землю ожидает магнитная буря средней силы с амплитудой около 4 баллов по шкале K-индекса. Об этом сообщается на ресурсе meteoagent.

Магнитные бури возникают, когда потоки солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Такие явления могут длиться от нескольких часов до нескольких суток, а их сила, по словам синоптиков, способна влиять на физическое состояние и эмоциональный баланс человека.

Магнитная буря 15 августа / Фото: meteoagent

Для большинства людей это влияние будет почти незаметным, однако те, кто чувствительно реагирует на изменения в геомагнитном поле, могут столкнуться с негативными последствиями.

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.

Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.

Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.

Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.

Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.

Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

​ Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика: Главред ​

Специалисты советуют в этот день избегать чрезмерных физических нагрузок, сохранять спокойный ритм жизни и прислушиваться к сигналам собственного организма.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

