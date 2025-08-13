Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 августа / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 14 августа

Где температура воздуха опустится до +11 градусов

Когда в Украине повысится температура воздуха

Погода в Украине 14 августа будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о южных, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Ровенской, Полтавской, Львовской, Винницкой, Кировоградской и Харьковской областях.

Прогноз погоды в Украине на 14 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 14 августа в большинстве областей будет 24-29 градусов тепла. На юге и западе будет теплее - 28-32 градуса. До конца недели ожидается теплая погода и даже жара.

В воскресенье жара станет сильнее на юге, востоке и в центральных областях. Там температура воздуха повысится до +36 градусов. На западе и севере будет прохладнее - 20-25 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 14 августа

В Украине 14 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на Закарпатье и юге страны ночью 16-21°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 14 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+36 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +13...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 августа / фото: meteoprog

Погода 14 августа в Киеве

В Киеве 14 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ближайшее время над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа.

Недавно климатолог рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

