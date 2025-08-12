Несколько дней Украина будет под влиянием антициклона: какой будет погода

Вы узнаете:
Погода в Украине 13 августа будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о южных, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской, Ровенской и Полтавской областях.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 13 августа Украина будет под влиянием антициклона. В этот день осадки маловероятны. Температура воздуха повысится до +30 градусов тепла.
Такая погода будет до конца недели. В воскресенье и понедельник усилится жара. Однако ночью температура воздуха не будет больше +20 градусов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 13 августа
В Украине 13 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"В большинстве областей ночью температура будет освежающая - 11-16°, днем воздух прогреется до 23-28°. Только на юге и Закарпатье, где ночью будет теплее - 14-19°, днем ожидается жаркая погода с температурой 27-32°", - говорится в сообщении.
Антициклон обеспечит в Украине погоду без осадков.
В Украине ударит +32
По данным meteoprog, 13 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +17...+32 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов.
Погода 13 августа в Киеве
В Киеве 13 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.
Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
