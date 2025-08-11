Укр
Читать на украинском
Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

Ангелина Подвысоцкая
11 августа 2025, 19:38
Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 12 августа / УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 12 августа
  • Где температура воздуха повысится до +34 градусов
  • В каких областях будут дожди

Погода в Украине 12 августа будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Речь идет о южных, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской областях.

Прогноз погоды в Украине на 12 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 12 августа Украину накроет антициклон. В целом будет солнечная и сухая погода. Температура воздуха повысится до 24-28 градусов тепла. Теплее всего будет на юге и Закарпатье - 27-30 градусов тепла. В этот очень будут сильные порывы ветра на востоке страны.

В ближайшее время погода особо меняться не будет. 17-18 августа начнет усиливаться жара. А уже 19 августа Украину накроет сильное похолодание.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 12 августа

В Украине 12 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Харьковской и Луганской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14°, на юге и юго-востоке страны 14-19°; днем 20- 25°, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +31

По данным meteoprog, 12 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +13...+31 градуса. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 августа / фото: meteoprog

Погода 12 августа в Киеве

В Киеве 12 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 20-25°; в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

