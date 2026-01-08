Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться.

https://glavred.info/energy/ogranicheniya-kosnutsya-vseh-v-ukrenergo-zayavili-ob-otklyuchenii-sveta-9-yanvarya-10730600.html Ссылка скопирована

Отключение света 9 января / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное:

Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света

Также будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей

Причиной являются российские атаки на энергообъекты

В пятницу, 9 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

видео дня

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Об этом будет сообщаться на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Киеве

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится не менее 3-4 недель.

Он подчеркнул, что весь январь украинцы будут жить по графикам отключений с учетом низких температур.

"У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область - дефицитный регион", - подчеркнул эксперт.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Юлия Свириденко предупреждала, что в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Поэтому из-за налипания снега на линии электропередач возможны перебои с электроснабжением.

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорил, что украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.

В то же время, в некоторых населенных пунктах Украины могут не отключать свет по графикам. Речь идет о потребителях, у которых были очень длительные аварийные отключения.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред