Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января

Главное:
- Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света
- Также будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей
- Причиной являются российские атаки на энергообъекты
В пятницу, 9 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Об этом будет сообщаться на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.
Ситуация со светом в Киеве
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится не менее 3-4 недель.
Он подчеркнул, что весь январь украинцы будут жить по графикам отключений с учетом низких температур.
"У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область - дефицитный регион", - подчеркнул эксперт.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, премьер-министр Юлия Свириденко предупреждала, что в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. Поэтому из-за налипания снега на линии электропередач возможны перебои с электроснабжением.
Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорил, что украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.
В то же время, в некоторых населенных пунктах Украины могут не отключать свет по графикам. Речь идет о потребителях, у которых были очень длительные аварийные отключения.
