Влупит +12 и будут лить грозовые дожди: Украину накрывает мощная штормовая погода

Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +12.

Прогноз погоды в Украине на 11 августа / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 11 августа

Где температура воздуха повысится до +32 градусов

В каких областях будут дожди с грозами и шквалы

Погода в Украине 11 августа будет грозовой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 августа температур воздуха снизится на несколько градусов - 21-27 градусов тепла. Теплее всего будет на юге - 29-32 градуса. Дожди с грозами будут на западе, севере и в центральных областях. В большинстве областей будет сильный ветер со штормовыми порывами. Только в западных областях ветер будет слабее.

Следующая неделя будет летней, теплой и жаркой. До конца месяца дождей будет мало, жары много.

Прогноз погоды в Украине на 11 августа / фото: ventusky

Погода 11 августа

В Украине 11 августа будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных, центральных, западных областях и на Левобережье. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура в южной части ночью 18-23°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 12-17°, в центральных областях до 20°, днем 23-28°, в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +32

По данным meteoprog, 11 августа в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Одесской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +21...+32 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 августа / фото: meteoprog

Погода 11 августа в Киеве

В Киеве 11 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

