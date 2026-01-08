Укр
"Москва, я так люблю тебя": полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

Дарья Пшеничник
8 января 2026, 18:35обновлено 8 января, 19:07
Трое девушек ездили на автомобиле по улицам Киева и громко слушали провокационную русскую музыку.
Основное:

  • В Киеве наказали трех девушек, которые катались по городу под громкую русскую музыку
  • На всех составили админпротоколы за мелкое хулиганство, с ними также работает СБУ

В столице правоохранители привлекли к ответственности трех молодых женщин, которые катались по городу под громкую русскую музыку и публиковали видео с поездки в соцсетях. Об инциденте сообщила полиция Киева.

Как обнаружили нарушительниц

Во время мониторинга сети правоохранители наткнулись на видео в одном из столичных Telegram-каналов. На кадрах было видно, как три девушки ездят по улицам Киева, включают провокационные треки российских исполнителей и активно подпевают.

Полицейские быстро установили личности участниц ролика: 21-летнюю авторку контента и ее подруг — 22 и 24 лет. Все они являются жительницами Киева.

Административные протоколы и дальнейшие проверки

После розыска девушек правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы или административный арест до 15 суток.

Впрочем, на этом дело не закончилось. По данным полиции, с девушками уже работают сотрудники Службы безопасности Украины, которые выясняют мотивы и обстоятельства их действий.

Смотрите видео, как девушки в Киеве ездили под российские треки:

'Москва, я так люблю тебя': полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

