'Москва, я так люблю тебя': полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

Трое девушек ездили на автомобиле по улицам Киева и громко слушали провокационную русскую музыку.

В Киеве наказали трех девушек, которые катались по городу под громкую русскую музыку

На всех составили админпротоколы за мелкое хулиганство, с ними также работает СБУ

В столице правоохранители привлекли к ответственности трех молодых женщин, которые катались по городу под громкую русскую музыку и публиковали видео с поездки в соцсетях. Об инциденте сообщила полиция Киева.

Как обнаружили нарушительниц

Во время мониторинга сети правоохранители наткнулись на видео в одном из столичных Telegram-каналов. На кадрах было видно, как три девушки ездят по улицам Киева, включают провокационные треки российских исполнителей и активно подпевают.

Полицейские быстро установили личности участниц ролика: 21-летнюю авторку контента и ее подруг — 22 и 24 лет. Все они являются жительницами Киева.

Административные протоколы и дальнейшие проверки

После розыска девушек правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные или исправительные работы или административный арест до 15 суток.

Впрочем, на этом дело не закончилось. По данным полиции, с девушками уже работают сотрудники Службы безопасности Украины, которые выясняют мотивы и обстоятельства их действий.

Смотрите видео, как девушки в Киеве ездили под российские треки:

