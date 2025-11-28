Укр
Российские певицы-путинистки публично пособачились из-за денег

Алена Кюпели
28 ноября 2025, 07:23
Слава вызверилась на Ларису Долину и красиво опустила бывшую украинку.
Певицы публично поскандалили
Певицы публично поскандалили

Российская певица Слава, у которой недавно заметили проблемы с психическим здоровьем, поскандалила с певицей-путинисткой Ларисой Долиной, которая также ненавидит Украину, как ее психически-нестабильная коллега.

Как пишут российские пропагандисты, Слава не может продать квартиру из-за страха перед мошенниками, который охватил всю террористическую Россию. Теперь, чтобы приобрести или же реализовать недвижимость, россиянам нужно предпринять ряд дополнительных действий, чтобы подтвердить серьезность намерений.

Путинистка Долина опозорилась на выступлении
Путинистка Долина виновата в проблемах/ Фото КП.ру

"Из-за моей "любимой" Ларисы Александровны Долиной я не могу продать ни одну из своих квартир. Хочу помочь детям с жильем, хочу давно перестроить свой дом, еще у сестры делаю ремонт. Но не получается благодаря певице, которую я терпеть не могу… Знаете, я ведь недавно даже защищала ее, когда она не взяла цветы у поклонника из-за якобы аллергии. Подумала, мол, уважаемый человек, некрасиво смеяться. Но теперь жалею", - психует певичка.

По словам Славы, все дело в том, что Долину когда-то развели мошенники и лишили ее квартиры в центре Москвы. "Из-за созданной ею обстановки мне нужно обойти все наркологические клиники, сходить неизвестно знает куда, неизвестно знает зачем. А вдруг покупатели узнают, что я артистка, и подумают, что я могу их развести. Спасибо вам большое-пребольшое!" — разразилась больная путинистка.

Путинистка Слава лечит голову
Путинистка Слава лечит голову / Фото КП

"Но Ларисе вернули квартиру! Зашибись ситуация! Мало того, что мне надо все наркодиспансеры пройти, еще и записать сделку на видео, у меня будет допрос на тему " нормальный ты или нет". Я просто в полном шоке", — возмущается она.

Ранее Главред сообщал, что певица-путинистка Слава, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, стала пациенткой психиатра.

Ранее также стало известно, что актриса Ольга Сумская рассказала о своей семейной жизни с актером Евгением Паперным. Она призналась, что не боялась выходить замуж за мужчину на 16 лет старше, но столкнулась с неожиданной проблемой.

О персоне: певица Слава

Слава - российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года", "Золотой граммофон" и многих других премий. Исполнила песенные хиты: "Попутчица", "Расскажи мне, мама", "Одиночество", а также "Я и ты" (совместно со Стасом Пьехой) и другие.

Она поддерживает военное вторжение России в Украину, прикрываясь патриотизмом.

