Слава вызверилась на Ларису Долину и красиво опустила бывшую украинку.

Певицы публично поскандалили / Коллаж Главред, фото Forbes

От чего поскандалили певицы

В чем Слава обвинила Долину

Российская певица Слава, у которой недавно заметили проблемы с психическим здоровьем, поскандалила с певицей-путинисткой Ларисой Долиной, которая также ненавидит Украину, как ее психически-нестабильная коллега.

Как пишут российские пропагандисты, Слава не может продать квартиру из-за страха перед мошенниками, который охватил всю террористическую Россию. Теперь, чтобы приобрести или же реализовать недвижимость, россиянам нужно предпринять ряд дополнительных действий, чтобы подтвердить серьезность намерений.

Путинистка Долина виновата в проблемах/ Фото КП.ру

"Из-за моей "любимой" Ларисы Александровны Долиной я не могу продать ни одну из своих квартир. Хочу помочь детям с жильем, хочу давно перестроить свой дом, еще у сестры делаю ремонт. Но не получается благодаря певице, которую я терпеть не могу… Знаете, я ведь недавно даже защищала ее, когда она не взяла цветы у поклонника из-за якобы аллергии. Подумала, мол, уважаемый человек, некрасиво смеяться. Но теперь жалею", - психует певичка.

По словам Славы, все дело в том, что Долину когда-то развели мошенники и лишили ее квартиры в центре Москвы. "Из-за созданной ею обстановки мне нужно обойти все наркологические клиники, сходить неизвестно знает куда, неизвестно знает зачем. А вдруг покупатели узнают, что я артистка, и подумают, что я могу их развести. Спасибо вам большое-пребольшое!" — разразилась больная путинистка.

Путинистка Слава лечит голову / Фото КП

"Но Ларисе вернули квартиру! Зашибись ситуация! Мало того, что мне надо все наркодиспансеры пройти, еще и записать сделку на видео, у меня будет допрос на тему " нормальный ты или нет". Я просто в полном шоке", — возмущается она.

О персоне: певица Слава Слава - российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года", "Золотой граммофон" и многих других премий. Исполнила песенные хиты: "Попутчица", "Расскажи мне, мама", "Одиночество", а также "Я и ты" (совместно со Стасом Пьехой) и другие. Она поддерживает военное вторжение России в Украину, прикрываясь патриотизмом.

