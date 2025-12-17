Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

Оборонный бюджет США на 2026 год предусматривает существенные шаги для усиления безопасности Европы и продолжение военной помощи Украине.

Сенат США принял решение о помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сенат США принял оборонный бюджет США на 2026 год

В бюджет заложено 800 миллионов долларов на военную помощь Украине на 2 последующих года

В среду, 17 декабря, Сенат США большинством голосов поддержал законопроект на 901 млрд долларов, который определяет оборонную политику Пентагона, и передал его на рассмотрение Белого дома. Документ предусматривает выделение Украине 800 млн долларов помощи в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме уже заявили, что президент Дональд Трамп подпишет этот закон.

Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA) стал результатом компромисса между версиями, ранее принятыми Палатой представителей и Сенатом. Он закладывает рекордный уровень ежегодных оборонных расходов в 901 млрд долларов, повышение зарплат военнослужащим на 4%, финансирование закупок вооружений, а также меры для усиления конкурентных позиций США по отношению к Китаю и России.

"Сенат поддержал законопроект 77 голосами против 20, получив мощную поддержку от обеих партий. Палата представителей приняла законопроект на прошлой неделе", - говорится в материале.

Как сообщает Reuters, нынешний Закон о национальной обороне США содержит ряд норм, направленных на укрепление безопасности в Европе, несмотря на то что в начале месяца Дональд Трамп представил Стратегию национальной безопасности, которую считают более благосклонной к России, а также объявил о пересмотре подходов США к отношениям с Европой.

"Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год предусматривает выделение 800 миллионов долларов для Украины - по 400 миллионов долларов в каждый из следующих двух лет - в рамках Инициативы по безопасности Украины (USAI), которая оплачивает американским компаниям поставки оружия для Вооруженных сил Украины", - отмечают журналисты.

Документ, в частности, предусматривает поддержку Балтийской инициативы безопасности и выделение 175 млн долларов на усиление обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме этого, он ограничивает возможность Пентагона уменьшить численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч человек и запрещает командующему Вооруженных сил США в Европе отказываться от должности верховного главнокомандующего сил НАТО.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Палата представителей США одобрила согласованный вариант закона о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ с общим объемом финансирования почти один триллион долларов очерчивает основные направления политики Пентагона и предусматривает дальнейшее предоставление военной помощи Украине.

Великобритания, со своей стороны, анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Джон Гили.

Кроме того, Германия подтвердила намерение передать Украине ракеты большой дальности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

