США закрепили $800 млн для Украины в новом оборонном бюджете на $1 трлн

Конгресс США принял NDAA с двухлетним пакетом военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

Кратко:

Палата представителей США приняла компромиссный Закон о нацобороне на 2026

Документ предусматривает военную поддержку Украине на $800 млн

Закон также включает Балтийскую инициативу

Палата представителей Соединенных Штатов приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA). Законопроект на сумму почти 1 триллион долларов определяет политику Пентагона и предусматривает продолжение военной поддержки Украины.

Как пишет Reuters, законопроект предусматривает выделение Украине 800 миллионов долларов — по 400 миллионов долларов в течение каждого из следующих двух лет — в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, в рамках которой американские компании оплачивают поставки оружия для украинской армии. Он также санкционирует Балтийскую инициативу по безопасности и предусматривает выделение 175 миллионов долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме помощи Украине, документ содержит жесткие предохранители относительно американского присутствия в Европе. На фоне обнародования президентом Дональдом Трампом новой Стратегии национальной безопасности, которую обозреватели называют дружественной к РФ, Конгресс ограничил возможность Пентагона сокращать численность войск в Европе до менее чем 76 тысяч человек.

Значительное внимание в бюджете уделено противостоянию с Китаем. NDAA устанавливает новую процедуру проверки инвестиций, требуя от американских компаний отчитываться Министерству финансов об инвестициях в стратегические технологии в КНР, и предоставляет Минфину полномочия блокировать такие сделки.

Военная помощь США Украине / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс и в дальнейшем будет усиливать сотрудничество с Украиной и обеспечивать приоритетные оборонные потребности Киева. По его словам, безопасность Украины остается ключевым условием стабильности в Европе, поэтому союзники должны действовать совместно и последовательно.

В ноябре канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит ракеты дальнего радиуса действия. По его словам, Берлин в течение последних месяцев ведет активную работу с Киевом над проектами, которые предусматривают передачу вооружения увеличенной дальности.

18 ноября стало известно, что Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов США.

Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

