Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: народный лайфхак, который работает

Руслан Иваненко
10 декабря 2025, 22:53
Эксперты поделились советами, как правильно защитить лобовое стекло от льда и избежать проблем с морозом.
Как быстро и безопасно подготовить автомобиль к зимнему морозу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстро защитить лобовое стекло от льда ночью
  • Какие материалы самые эффективные для покрытия стекла
  • Помогает ли тепло здания уменьшить обледенение авто

С наступлением холодов для многих водителей становится проблемой не только гололедица на дорогах, но и иней и лед на лобовом стекле, пишет Express.

Главред решил рассказать простой и эффективный способ, который поможет предотвратить замерзание автомобиля ночью.

Эксперты советуют, если есть возможность, оставлять авто в гараже - это самый эффективный метод избежать обледенения. Если гараж отсутствует, машину лучше парковать как можно ближе к зданию, ведь тепло от стен может значительно снизить риск образования льда.

Простые материалы для защиты стекла

Для предотвращения намерзания льда на стекле достаточно воспользоваться простым барьером: куском картона или тканью. Они перекрывают доступ влаге и морозному воздуху, уменьшая шанс образования льда.

Важно: картон или ткань крепятся под стеклоочистителями, а утром легко снимаются. Использование газет или тонких листов не рекомендуется, потому что они впитывают воду и могут примерзнуть.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Подтверждение эффективности

В сообществе Reddit водители подтвердили эффективность этого метода, отметив, что даже 2-3 листа картона или старое полотенце реально уменьшают намерзание льда. Это простой, доступный и безопасный способ, который помогает экономить время утром и защищает авто от неприятностей холодной погоды.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

