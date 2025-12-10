Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: народный лайфхак, который работает

Вы узнаете:
- Как быстро защитить лобовое стекло от льда ночью
- Какие материалы самые эффективные для покрытия стекла
- Помогает ли тепло здания уменьшить обледенение авто
С наступлением холодов для многих водителей становится проблемой не только гололедица на дорогах, но и иней и лед на лобовом стекле, пишет Express.
Главред решил рассказать простой и эффективный способ, который поможет предотвратить замерзание автомобиля ночью.
Эксперты советуют, если есть возможность, оставлять авто в гараже - это самый эффективный метод избежать обледенения. Если гараж отсутствует, машину лучше парковать как можно ближе к зданию, ведь тепло от стен может значительно снизить риск образования льда.
Простые материалы для защиты стекла
Для предотвращения намерзания льда на стекле достаточно воспользоваться простым барьером: куском картона или тканью. Они перекрывают доступ влаге и морозному воздуху, уменьшая шанс образования льда.
Важно: картон или ткань крепятся под стеклоочистителями, а утром легко снимаются. Использование газет или тонких листов не рекомендуется, потому что они впитывают воду и могут примерзнуть.
Подтверждение эффективности
В сообществе Reddit водители подтвердили эффективность этого метода, отметив, что даже 2-3 листа картона или старое полотенце реально уменьшают намерзание льда. Это простой, доступный и безопасный способ, который помогает экономить время утром и защищает авто от неприятностей холодной погоды.
Читайте также:
- Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+
- Водителей призвали надевать старые носки на дворники в авто: причина удивит
- С каким пробегом лучше всего покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред