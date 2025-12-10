"Им стремно": Цимбалюк раскрыл неудобную информацию про участниц "Холостяка"

Вы узнаете:
- Тарас Цимбацюк высказался по поводу шоу "Холостяк"
- Что ему не понравилось в девушках
Украинский актер и главный герой проекта "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк рассказал неожиданную информацию об участницах шоу. В бэкстейдже с Наталкой Денисенко он раскрыл, как на самом деле девушки вели себя на свиданиях с ним.
По словам Цимбалюка, участницам было явно некомфортно на групповых свиданиях с ним. Во время встреч было много пауз, неудобных моментов и неловкости.
"Мне, честно, это очень напряжно, потому что девушки зажимаются, им стремно, они не могут себя раскрыть. Девушки, когда один на один со мной, улыбающиеся, вдохновенные, у них классное настроение", — поделился актер.
Тарас также поделился, что приложил руку к сценарию шоу. Как оказалось, он сам предлагал идеи для многих свиданий. Именно Цимбалюк предложил идею "танцевального" рандеву с Ольгой и Оксаной. Также он похвалил свидание с участницей Надин, где они лепили из глины, а затем впервые поцеловались.
Тарас Цимбалюк - Холостяк
Украинский актер Тарас Цымбалюк был объявлен главным героем нового, самого романтичного сезона реалити-шоу "Холостяк". Актер, получивший известность благодаря ролям в культовых сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна" и "Кохання та полум’я", впервые искал любовь не на съемочной площадке. В анонсе проекта подчеркивалось, он пришел на шоу чтобы встретить ту единственную, которой был готов сделать предложение в реальной жизни.
Ранее Главред сообщал, что хвезда телесериала "Спіймати Кайдаша" Роман Ясиновский критически высказался о новых украинских комедиях и раскрыл секрет, как выбирает сценарии для своих актерских работ. По мнению Ясиновского, новые отечественные комедии не соответствуют планке качества.
Также главный герой популярного шоу "Холостяк" и известный актер Тарас Цимбалюк провел очередную церемонию роз. Как стало известно из эфира шоу, домой отправилась участница Ира, которая разочаровала актера беспорядком в комнате и разговором без смысла.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
