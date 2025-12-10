"Им стремно": Цимбалюк раскрыл неудобную информацию про участниц "Холостяка"

Тарас Цимбалюк пожаловался на участниц шоу.

Тарас Цимбалюк раскрыл секреты проекта Наталке Денисенко / скрін з відео YouTube

Тарас Цимбацюк высказался по поводу шоу "Холостяк"

Что ему не понравилось в девушках

Украинский актер и главный герой проекта "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк рассказал неожиданную информацию об участницах шоу. В бэкстейдже с Наталкой Денисенко он раскрыл, как на самом деле девушки вели себя на свиданиях с ним.

По словам Цимбалюка, участницам было явно некомфортно на групповых свиданиях с ним. Во время встреч было много пауз, неудобных моментов и неловкости.

Тарас Цимбалюк - Холостяк 2025 / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

"Мне, честно, это очень напряжно, потому что девушки зажимаются, им стремно, они не могут себя раскрыть. Девушки, когда один на один со мной, улыбающиеся, вдохновенные, у них классное настроение", — поделился актер.

Тарас также поделился, что приложил руку к сценарию шоу. Как оказалось, он сам предлагал идеи для многих свиданий. Именно Цимбалюк предложил идею "танцевального" рандеву с Ольгой и Оксаной. Также он похвалил свидание с участницей Надин, где они лепили из глины, а затем впервые поцеловались.

Поцелуй Тараса Цимбалюка и Надин / фото: скрин видео

Тарас Цимбалюк - Холостяк

Украинский актер Тарас Цымбалюк был объявлен главным героем нового, самого романтичного сезона реалити-шоу "Холостяк". Актер, получивший известность благодаря ролям в культовых сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна" и "Кохання та полум’я", впервые искал любовь не на съемочной площадке. В анонсе проекта подчеркивалось, он пришел на шоу чтобы встретить ту единственную, которой был готов сделать предложение в реальной жизни.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

