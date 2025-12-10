"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

Певец Олег Винник ответил на критику своей скандальной фразы про Украину.

https://glavred.info/starnews/kak-vy-mozhete-menya-razbivat-vinnik-otreagiroval-na-vozmushcheniya-ukraincev-10722938.html Ссылка скопирована

Олег Винник про Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Вы узнаете:

Олег Винник дал интервью

Что он сказал про фразу, которая вызвала возмущение украинцев

Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, дал интервью и решил пояснить, почему сказал фразу про "глоток свежего воздуха" из Германии. О реакции артиста на скандал сообщает РБК-Украина.

Винник решил оправдаться за свои слова, рассказав контекст своего высказывания. Он заявил, что всего лишь реагировал на разницу погоды между Германией и Украиной и не видел в этом ничего плохого, ведь украинцы в то время жаловались на жару.

видео дня

Олег Винник интервью / фото: instagram.com, Олег Винник

"Мне говорили: "Нам нечем дышать, жара". И я просто от души показал, что здесь холодно. Сказал о глотке воздуха чисто из-за того, что феномен - тысяча километров разница, а здесь холод", — сказал Олег.

Артист также признался, что не ожидал такого потока хейта в ответ на свои слова. Украинцам не понравились такие месседжи певца, и они советовали ему "передать глоток свежего воздуха на фронт".

Олег Винник - скандал / фото: instagram.com, Олег Винник

"Не подумал, что меня отхейтят. Думаешь: если ты говоришь правду, тебя хейтят, если псевдоправду - это шоубизнес. Какой шоубизнес? Я просто сказал... Господи, как вы можете брать такие вещи и меня разбивать? Вы же понимаете, что я это делал откровенно. Продумать это - нереально", — заявил Винник.

Олег Винник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Наталия Могилевская поделилась с поклонниками важным достижением дочери. Артистка решила порадовать Мишель особенным подарком за первое место в соревнованиях.

Также украинская певица Оксана Билозир раскрыла неожиданные факты о жизни своей коллеги по сцене, легендарной артистки Софии Ротару. Артистка рассказала, что София сознательно отказалась оставаться в Крыму и вернулась в Киев, показав этим поддержку своей родины.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред