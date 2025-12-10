Кратко:
- Что сказал путинист о дочери
- Что сейчас изменилось
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова заговорил о своей проблемной дочери Алле-Виктории.
Как известно, девочка очень характерная и всячески проявляет свой подростковый бунт. Некоторые моменты даже "просачиваются" в публичное пространство.
На этот раз, как пишут российские пропагандисты, Киркоров сообщил журналистам, что его дочь повзрослела.
"Как-то мы быстро завязали с этим странным возрастом, когда все мы отрицаем, все не принимаем, ничего не хотим. "Не хочу учиться, хочу жениться". Вдруг как-то в этом сезоне все резко у нее поменялось", — признался исполнитель.
Кроме того, по словам Киркорова, его дочь в свои 14 лет демонстрирует интеллект, свойственный взрослому человеку. Путинист заявил, что с подростком уже сейчас можно обсудить многие серьезные темы.
"Я смотрю, просто совершенно взрослая, понимающая, умная, разумная, интеллектуальная девушка, с которой интересно общаться", — поделился он.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
