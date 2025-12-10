Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

"Все отрицаем": Киркоров впервые рассказал, что случилось с его дочерью

Алена Кюпели
10 декабря 2025, 10:35
57
Путинист Киркоров снова заговорил о поведении своей скандальной дочери.
Киркоров снова рассказал о проблемах с дочкой
Киркоров снова рассказал о проблемах с дочкой / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Кратко:

  • Что сказал путинист о дочери
  • Что сейчас изменилось

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова заговорил о своей проблемной дочери Алле-Виктории.

Как известно, девочка очень характерная и всячески проявляет свой подростковый бунт. Некоторые моменты даже "просачиваются" в публичное пространство.

видео дня
Алла Виктория Киркорова
Алла Виктория Киркорова "трудный ребенок" / Фото Women.ru

На этот раз, как пишут российские пропагандисты, Киркоров сообщил журналистам, что его дочь повзрослела.

"Как-то мы быстро завязали с этим странным возрастом, когда все мы отрицаем, все не принимаем, ничего не хотим. "Не хочу учиться, хочу жениться". Вдруг как-то в этом сезоне все резко у нее поменялось", — признался исполнитель.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров с дочкой-подростком / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кроме того, по словам Киркорова, его дочь в свои 14 лет демонстрирует интеллект, свойственный взрослому человеку. Путинист заявил, что с подростком уже сейчас можно обсудить многие серьезные темы.

"Я смотрю, просто совершенно взрослая, понимающая, умная, разумная, интеллектуальная девушка, с которой интересно общаться", — поделился он.

Ранее Главред сообщал, что жена российского певца и композитора Игоря Николаева, который молчит о террористической войне в Украине, Юлия Проскурякова, больше не хочет быть просто "женой Николаева".

Накануне стало известно о том, что номинированный на премию "Грэмми" оперный певец Джубилант Сайкс был зарезан в своем доме в Лос-Анджелесе в понедельник, и, по данным полиции, его сын был арестован в связи с убийством.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

22:09

Тарас Тополя неожиданно заговорил о романтике: "Я не из тех"

21:54

Пробег не приговор: ТОП-5 седанов с дизельными двигателями, которые не подведут

21:36

Игорь Коломойский неоднократно предлагал обеспечить конвойную службу автомобилями, - адвокат

