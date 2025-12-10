Польша может передать Украине МиГ-29: что Варшава хочет взамен

Переговоры с Киевом направлены не только на компенсацию техники, но и на совместное развитие оборонных компетенций и производства.

Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, x.com/SztabGenWP

Кратко:

Польша рассматривает передачу Украине истребителей МиГ-29

Варшава хочет получить взамен доступ к украинским беспилотным и ракетным технологиям.

Передача самолётов рассматривается как элемент усиления восточного фланга НАТО

Польша хочет получить доступ к отдельным беспилотным и ракетным технологиям Украины взамен на самолеты МиГ-29. На данным момент продолжаются переговоры с украинской стороной. Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши, окончательное решение еще не принято.

"Передача самолетов связана с достижением ими конечного эксплуатационного ресурса и отсутствием перспективы их дальнейшей модернизации в Вооруженных Силах Республики Польша. В то же время сообщаем, что окончательное решение еще не принято", - говорится в сообщении Генштаба ВС Польши в сети Х.

В польском ведомстве добавляют, что передача "самолетов станет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО".

В Польше задачи самолетов МиГ-29, выводимых из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

"Одновременно в связи с передачей самолетов ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше доступа к отдельным беспилотным и ракетным технологиям. Целью является не только компенсация за переданное оборудование, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций", - добавили в Генштабе ВС Польши.

Как писал Главред, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявили, что Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

17 ноября во время визита в Париж президент Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения оборонного оборудования, в рамках которой речь шла, в частности, о возможности получения Украиной 100 самолетов и обновленной системы ПВО SAMP/T.

