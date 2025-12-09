Украинцы массово раскупают старые авто: названы самые желанные модели ноября

Несмотря на общий рост, по сравнению с октябрем, спрос на подержанные авто из-за рубежа несколько снизился.

https://glavred.info/auto/ukraincy-massovo-raskupayut-starye-avto-nazvany-samye-zhelannye-modeli-noyabrya-10722668.html Ссылка скопирована

Самые популярные подержанные авто из-за рубежа в ноябре / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

видео дня

В ноябре в Украину ввезли 23,5 тыс. подержанных авто

Электрокары стремительно растут и уже занимают 32% импорта

Лидеры месяца - Volkswagen Golf и Tesla Model Y и Model 3 и Tesla Model 3

В ноябре украинский рынок подержанных легковушек снова показал стремительный рост. По данным "Укравтопрома", в течение месяца в страну ввезли 23,5 тыс. авто с пробегом - это на 60% больше, чем в прошлом году в этот же период.

Несмотря на общее оживление, по сравнению с октябрем зафиксировали небольшое проседание - минус 10%. Средний возраст импортируемых машин остался стабильным и составляет 8 лет.

Что покупали чаще всего

Бензиновые авто продолжают доминировать, но электрокары уверенно отбирают долю рынка:

Бензин - 43%

Электромобили - 32%

Дизель - 17%

Гибриды - 5%

ГБО - 3%

Электромобили демонстрируют самый динамичный рост - их доля уже почти треть всего импорта.

Лидеры ноября

Самым популярным подержанным авто месяца снова стал Volkswagen Golf - 1035 ввезенных машин. Сразу две модели Tesla вошли в тройку лидеров, подтверждая стабильный интерес украинцев к электрокарам.

ТОП-10 подержанных авто ноября:

Volkswagen Golf - 1035 Tesla Model Y - 931 Tesla Model 3 - 862 Volkswagen Tiguan - 677 Nissan Leaf - 647 Renault Megane - 609 Skoda Octavia - 594 Audi Q5 - 587 Nissan Rogue - 581 Kia Niro - 490

Итоги года

С начала 2024-го украинцы уже оформили 231,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года - рынок продолжает восстанавливаться и наращивать объемы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УкрАвтопром Аналитический портал "УкрАвтопром " - это официальный информационный ресурс Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Он является ключевым источником данных и аналитики по автомобильному рынку Украины. Портал является собственностью и основной информационной площадкой Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром", основанной в 1998 году. Ассоциация представляет интересы ведущих предприятий автомобильной промышленности Украины. Информация, публикуемая на портале, базируется на официальных статистических данных, в частности от Государственной службы статистики Украины, а также на собственных исследованиях и мониторинге рынка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред