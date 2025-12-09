Украинцы массово раскупают старые авто: названы самые желанные модели ноября

Главное из новости:
- В ноябре в Украину ввезли 23,5 тыс. подержанных авто
- Электрокары стремительно растут и уже занимают 32% импорта
- Лидеры месяца - Volkswagen Golf и Tesla Model Y и Model 3 и Tesla Model 3
В ноябре украинский рынок подержанных легковушек снова показал стремительный рост. По данным "Укравтопрома", в течение месяца в страну ввезли 23,5 тыс. авто с пробегом - это на 60% больше, чем в прошлом году в этот же период.
Несмотря на общее оживление, по сравнению с октябрем зафиксировали небольшое проседание - минус 10%. Средний возраст импортируемых машин остался стабильным и составляет 8 лет.
Что покупали чаще всего
Бензиновые авто продолжают доминировать, но электрокары уверенно отбирают долю рынка:
- Бензин - 43%
- Электромобили - 32%
- Дизель - 17%
- Гибриды - 5%
- ГБО - 3%
Электромобили демонстрируют самый динамичный рост - их доля уже почти треть всего импорта.
Лидеры ноября
Самым популярным подержанным авто месяца снова стал Volkswagen Golf - 1035 ввезенных машин. Сразу две модели Tesla вошли в тройку лидеров, подтверждая стабильный интерес украинцев к электрокарам.
ТОП-10 подержанных авто ноября:
- Volkswagen Golf - 1035
- Tesla Model Y - 931
- Tesla Model 3 - 862
- Volkswagen Tiguan - 677
- Nissan Leaf - 647
- Renault Megane - 609
- Skoda Octavia - 594
- Audi Q5 - 587
- Nissan Rogue - 581
- Kia Niro - 490
Итоги года
С начала 2024-го украинцы уже оформили 231,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года - рынок продолжает восстанавливаться и наращивать объемы.
