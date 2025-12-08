Укр
Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

Дарья Пшеничник
8 декабря 2025, 22:53
40
На вторичном рынке до сих пор есть модели, которые даже в спокойном городском режиме сжигают от 12 до 20 литров бензина.
Заправка джипа
Какие авто тратят больше всего горючего / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • Некоторые подержанные SUV в городе сжигают 16-25 л бензина
  • Самые "прожорливые" - Land Cruiser, X5, Grand Cherokee, RX 350 и Pajero
  • В пробках и с большим пробегом расход возрастает еще больше

Стремительное подорожание топлива в 2025 году сделало экономичность одним из ключевых критериев при выборе автомобиля. В то же время на вторичном рынке остаются модели, которые в обычном городском движении способны "выпивать" 12-20 литров на 100 км.

Сайт SUVNews определил пятерку машин, которые чаще всего разочаровывают владельцев расходом топлива.

1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)

Фактический расход: 18-25 л

Большая масса, постоянный полный привод и старые системы впрыска делают бензиновый V8 одним из самых "прожорливых" в классе. В плотном трафике расход легко переваливает за 25 л.

2. BMW X5 E70 (4.8i / 4.4 V8)

Фактический расход: 16-22 л

Мощные моторы N62/N63 обеспечивают динамику, но и потребляют соответственно. Даже на трассе эти двигатели не отличаются сдержанностью, а дорогой ремонт лишь добавляет хлопот. Consumer Reports относит такие X5 к самым дорогим во владении.

3. Jeep Grand Cherokee (3.7 V6 / 4.7 V8)

Фактический расход: 15-20 л

Атмосферные двигатели старой конструкции и неэффективная коробка делают Grand Cherokee типичным представителем "американской школы" с высоким аппетитом. ADAC неоднократно включал эти модели в списки самых прожорливых.

4. Lexus RX 350 (2009-2015)

Фактический расход: 14-18 л

Комфортный и надежный кроссовер, который в городе легко выходит на 18-20 л. Изношенная трансмиссия или проблемы с катализатором могут увеличить расход еще на несколько литров.

5. Mitsubishi Pajero 3.8 V6

Фактический расход: 18-22 л

Рамная конструкция, постоянный полный привод и атмосферный V6 делают Pajero одним из самых "аппетитных" внедорожников. WhatCar? регулярно включает его в антирейтинги расхода топлива.

Почему эти модели особенно невыгодны в Украине

В городских пробках и на коротких поездках расход возрастает на 30-40%, а высокие цены на топливо делают ежедневную эксплуатацию еще более невыгодной. Большинство авто приезжают с пробегами 200-350 тысяч километров, поэтому изношенные системы добавляют еще 2-4 литра к реальному расходу.

К этому добавляется дефицит оригинальных деталей, особенно для американских версий, что усложняет ремонт и повышает общие расходы на содержание.

Итог

Эти авто остаются комфортными, надежными и статусными, но в условиях 2025-2026 годов они превращаются в серьезное финансовое бремя для тех, кто хочет экономить на топливе.

Об источнике: SUV News

SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

авто автомобили
