Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

Стремительное подорожание топлива в 2025 году сделало экономичность одним из ключевых критериев при выборе автомобиля. В то же время на вторичном рынке остаются модели, которые в обычном городском движении способны "выпивать" 12-20 литров на 100 км.
Сайт SUVNews определил пятерку машин, которые чаще всего разочаровывают владельцев расходом топлива.
1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)
Фактический расход: 18-25 л
Большая масса, постоянный полный привод и старые системы впрыска делают бензиновый V8 одним из самых "прожорливых" в классе. В плотном трафике расход легко переваливает за 25 л.
2. BMW X5 E70 (4.8i / 4.4 V8)
Фактический расход: 16-22 л
Мощные моторы N62/N63 обеспечивают динамику, но и потребляют соответственно. Даже на трассе эти двигатели не отличаются сдержанностью, а дорогой ремонт лишь добавляет хлопот. Consumer Reports относит такие X5 к самым дорогим во владении.
3. Jeep Grand Cherokee (3.7 V6 / 4.7 V8)
Фактический расход: 15-20 л
Атмосферные двигатели старой конструкции и неэффективная коробка делают Grand Cherokee типичным представителем "американской школы" с высоким аппетитом. ADAC неоднократно включал эти модели в списки самых прожорливых.
4. Lexus RX 350 (2009-2015)
Фактический расход: 14-18 л
Комфортный и надежный кроссовер, который в городе легко выходит на 18-20 л. Изношенная трансмиссия или проблемы с катализатором могут увеличить расход еще на несколько литров.
5. Mitsubishi Pajero 3.8 V6
Фактический расход: 18-22 л
Рамная конструкция, постоянный полный привод и атмосферный V6 делают Pajero одним из самых "аппетитных" внедорожников. WhatCar? регулярно включает его в антирейтинги расхода топлива.
Почему эти модели особенно невыгодны в Украине
В городских пробках и на коротких поездках расход возрастает на 30-40%, а высокие цены на топливо делают ежедневную эксплуатацию еще более невыгодной. Большинство авто приезжают с пробегами 200-350 тысяч километров, поэтому изношенные системы добавляют еще 2-4 литра к реальному расходу.
К этому добавляется дефицит оригинальных деталей, особенно для американских версий, что усложняет ремонт и повышает общие расходы на содержание.
Итог
Эти авто остаются комфортными, надежными и статусными, но в условиях 2025-2026 годов они превращаются в серьезное финансовое бремя для тех, кто хочет экономить на топливе.
