После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

В Полтавской области большинство восстановительных работ уже завершены.

Где сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Ключевое:

Черниговская и Донецкая области остаются наиболее пострадавшими

Черниговщина находится под ежедневными атаками

На Полтавщине ситуацию стабилизировали

После очередной волны массированных ударов по энергетической инфраструктуре Россия снова вызвала серьезные перебои в работе украинской энергосистемы. Самая сложная ситуация сейчас фиксируется в Черниговской и Донецкой областях, где масштабы разрушений продолжают расти.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, пишет "РБК-Украина". По его словам, в ночь на воскресенье российские войска нанесли удары по энергообъектам в Полтавской и Черниговской областях, однако именно Черниговщина остается одним из наиболее пораженных регионов.

Зайченко отметил, что область находится под постоянным огневым давлением: атаки на энергетические объекты там происходят фактически ежедневно, что существенно усложняет восстановление и стабилизацию работы сетей.

Не менее критической является ситуация в Донецкой области. По словам главы "Укрэнерго", регион этой ночью также подвергся мощным ударам, что привело к новым отключениям. На местах непрерывно работают ремонтные бригады, однако нагрузка на систему остается чрезвычайно высокой.

Вместе с тем на Полтавщине большинство повреждений уже ликвидировано, и область вернулась к общенациональному графику отключений, который действует в других регионах страны.

Энергетики продолжают восстановительные работы по всей Украине и работают над тем, чтобы минимизировать последствия российских атак и стабилизировать энергоснабжение.

Как писал Главред, энергетическая инфраструктура Украины продолжает подвергаться систематическим ударам со стороны России, что вызывает как плановые, так и аварийные отключения электроэнергии. Отключения напрямую зависят от интенсивности обстрелов, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии для YouTube-канала Телеграф UA.

"Графики отключений могут исчезнуть только в том случае, если вместо России будет океан", - подчеркивает Харченко, отмечая, что пока враг не уменьшает интенсивность ударов и продолжает выбирать стратегические объекты для разрушения.

Ранее Главред рассказывал, что при благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения будут действовать в течение всей зимы и могут быть отменены лишь в начале апреля.

Кроме того, после массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, с чем это связано.

Также ранее мы отмечали, что продолжительность отключений в Украине увеличилась до 12-16 часов. Восстановление украинской энергосистемы после новой российской атаки потребует недель.

О персоне: Виталий Зайченко Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.

