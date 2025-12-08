Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе: раскрыты подробности

Базу используют для обысков, фильтрации и террора против местных жителей.

Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе / Коалж: Главред, фото: t.me/mariupolrada

РФ обустроила новую военную базу в оккупированном Мариуполе

Она расположена на территории бывшего бетонного завода

Базу используют для обысков, фильтрации и террора против местных жителей

Во временно оккупированном Мариуполе армия страны-агрессора России обустроила новую военно-полицейскую базу.

База находится в Левобережном районе, на улице Таганрогской, на территории бывшего бетонного завода. Об этом сообщает Центр изучения оккупации, пишет городской совет украинского Мариуполя.

"Именно здесь теперь сидят те самые полицаи, которые проводят "зачистки" в Мариуполе - обыски, фильтрацию, выбивание показаний и постоянный террор против горожан", - отмечают в сообщении.

Мариупольское сопротивление продолжает фиксировать перемещение техники, места базирования российских оккупантов и информацию о военных/экономических преступлениях, заверили в горсовете.

Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе / Фото: скриншот

Грозит ли Запорожью наступление россиян - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - сказал Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин считает, что сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", потому что ее фактически не существует. Более правильное понятие - кил-зоны, то есть размытые "серые зоны", где перемешаны позиции обеих сторон. По его словам, правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.

Кроме того, армия РФ продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

