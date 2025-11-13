СБС поразили базу дорогостоящих российских 'птичек' в Крыму - подробности

Кратко:
- "Птицы Мадяра" поразили базу "Орионов" в Крыму
- Операцию провели 13 ноября
- Это продолжение сентябрьской операции, когда сбили дрон "Орион"
Украинские военные нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов во временно захваченном Крыму. В результате операции была поражена база, где россияне хранили и обслуживали ударно-разведывательные беспилотники "Орион". Об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр".
По его словам, удар по вражескому объекту был нанесен ночью 13 ноября в районе населенного пункта Кировское. Операцию провели бойцы подразделения "Птицы Мадяра" из 1-го отдельного центра СБС.
По словам "Мадяра", ликвидация хранилища "Орионов" стала продолжением предыдущей успешной операции, когда 13 сентября 2025 года воины его подразделения сбили один из таких дронов в воздухе.
Беспилотник "Орион" - это российский ударно-разведывательный дрон, способный нести авиабомбы и ракеты "воздух-земля". Он может находиться в воздухе до 24 часов, поднимаясь на высоту до 7,5 тысяч метров, а размах его крыльев - более 16 метров. Из-за высокой стоимости и сложности производства эти дроны являются редкими и ценными для российской армии.
Какие объекты РФ в приоритете для атак - мнение эксперта
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак подчеркнул, что во время планирования ударов Украина сознательно выбирает "жирные" цели. По его словам, это объекты, приносящие значительные поступления в российский бюджет или непосредственно обеспечивающие военную мощь агрессора.
Ступак подчеркнул, что в приоритете не только сугубо военные объекты, но и экономические и научно-производственные узлы, потеря или временный вывод из строя которых существенно ударит по способности Кремля финансировать и комплектовать вооруженные силы.
Удары Украины по российским объектам - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 13 ноября Силы обороны нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных объектов - нефтепродуктовый терминал "Морской нефтяной терминал", стоянка вертолетов, места хранения и подготовки БПЛА на аэродроме Кировское и радиолокационная станция ПВО возле Евпатории.
Также 12 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре предприятия ООО "Ставролен" в Ставропольском крае России и по складу боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Днем ранее, 11 ноября, Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии и ряду военных объектов в Донецкой области.
О персоне: Роберт Бровди
Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 является командующим Сил беспилотных систем ВСУ.
