СБС поразили базу дорогостоящих российских 'птичек' в Крыму - подробности

"Птицы Мадяра" ликвидировали ценную базу разведывательных "Орионов".

https://glavred.info/war/sbs-porazili-bazu-dorogostoyashchih-rossiyskih-ptichek-v-krymu-podrobnosti-10715111.html Ссылка скопирована

"Птицы Мадьяра" уничтожили базу российских ударных дронов "Орион" в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/robert_magyar, facebook.com/p/Flying-Skull

Кратко:

"Птицы Мадяра" поразили базу "Орионов" в Крыму

Операцию провели 13 ноября

Это продолжение сентябрьской операции, когда сбили дрон "Орион"

Украинские военные нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов во временно захваченном Крыму. В результате операции была поражена база, где россияне хранили и обслуживали ударно-разведывательные беспилотники "Орион". Об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр".

По его словам, удар по вражескому объекту был нанесен ночью 13 ноября в районе населенного пункта Кировское. Операцию провели бойцы подразделения "Птицы Мадяра" из 1-го отдельного центра СБС.

видео дня

По словам "Мадяра", ликвидация хранилища "Орионов" стала продолжением предыдущей успешной операции, когда 13 сентября 2025 года воины его подразделения сбили один из таких дронов в воздухе.

Беспилотник "Орион" - это российский ударно-разведывательный дрон, способный нести авиабомбы и ракеты "воздух-земля". Он может находиться в воздухе до 24 часов, поднимаясь на высоту до 7,5 тысяч метров, а размах его крыльев - более 16 метров. Из-за высокой стоимости и сложности производства эти дроны являются редкими и ценными для российской армии.

Какие объекты РФ в приоритете для атак - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак подчеркнул, что во время планирования ударов Украина сознательно выбирает "жирные" цели. По его словам, это объекты, приносящие значительные поступления в российский бюджет или непосредственно обеспечивающие военную мощь агрессора.

Ступак подчеркнул, что в приоритете не только сугубо военные объекты, но и экономические и научно-производственные узлы, потеря или временный вывод из строя которых существенно ударит по способности Кремля финансировать и комплектовать вооруженные силы.

Удары Украины по российским объектам - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 ноября Силы обороны нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных объектов - нефтепродуктовый терминал "Морской нефтяной терминал", стоянка вертолетов, места хранения и подготовки БПЛА на аэродроме Кировское и радиолокационная станция ПВО возле Евпатории.

Также 12 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре предприятия ООО "Ставролен" в Ставропольском крае России и по складу боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Днем ранее, 11 ноября, Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии и ряду военных объектов в Донецкой области.

Читайте также:

О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 является командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред