Массированный удар по объектам РФ: в Генштабе показали работу украинского оружия

В Генштабе говорят, что для ударов использовались отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый".

Удары ВСУ по вражеским объектам / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

ВСУ атаковали объекты оккупантов во временно оккупированном Крыму

Также зафиксировано поражение на оккупированной территории Запорожской области

Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется

В ночь на 13 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Известно, что операция была проведена в рамках снижения военно-экономического и наступательного потенциалов российского агрессора.

Так, в частности, на ВОТ украинского Крыма есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местах хранения и подготовки БпЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.

В то же время, на временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.

"Также поражались объекты на территории РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают системное огневое поражение объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

Там также рассказали, что для нанесения комплексных ударов применяются ударные БпЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов.

В частности, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый".

Удары ВСУ по объектам россиян - видео:

Применение ракет "Фламинго"

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказывал, что Украина выбирает "жирные" цели для ударов, которые приносят много денег в российский бюджет.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский говорил, что ракеты "Фламинго" полетят уже к Новому году.

"Когда мы сможем бить по России собственными ракетами, прилеты должны быть сами собой по военным объектам РФ, а также по квазивоенным объектам, то есть по научно-исследовательским институтам и конструкторским бюро, которые работают на российский ВПК", - сказал эксперт.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары по вражеским целям - последние новости

Как сообщал Главред, 12 ноября Силы обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" в Ставропольском крае РФ и склад боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области.

11 ноября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по Саратовскому НПЗ в России, АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии и ряду объектов в Донецкой области.

Кроме того, 8 ноября, движение сопротивления Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Deep strike Сил специальных операций нанесли поражения по вражеским объектам на временно оккупированной территории Крыма.

