Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

Эксперты рассказали, чем батат лучше обычного картофеля и как его вкусно приготовить.

Сладкий картофель - универсальный овощ родом из Центральной и Южной Америки. Он обладает ярким вкусом и очень полезен для здоровья. Главред разобрался, в чем его ценность и как готовить этот корнеплод.

Сладкий картофель - что это

Батат и сладкий картофель - разница между ними отсутсвует. Это одно и то же растение. Но вопреки распространённому мнению, сладкий картофель не является родственником обычного картофеля. Он относится к семейству вьюнковых, в то время как картофель относится к семейству паслёновых, пишет Martha Stewart.

Сладкий картофель - польза

Сладкий картофель на вкус как десерт, при этом он богат питательными веществами и обладает множеством полезных свойств.

В частности, корнеплод содержит антиоксиданты, включая бета-каротин, витамин А и витамин Е. Последний может уменьшить повреждение клеток, снизить воспаление и поддержать функцию иммунной системы, что является ключевым фактором снижения риска заболеваний.

Клубни содержат витамин С - важный антиоксидант, необходимый для иммунитета и поддержания здоровья кожи.

Сладкий картофель содержит витамин А, лютеин, зеаксантин и бета-каротин — соединение, которое в организме превращается в витамин А. Вместе они помогают предотвратить повреждение клеток, которое может привести к ухудшению зрения.

Как и многие другие фрукты и овощи, сладкий картофель содержит клетчатку, которая оказывают благотворное воздействие на пищеварительный тракт.

Растворимая клетчатка впитывает воду в кишечнике и превращается в гелеобразное вещество, что увеличивает консистенцию стула, делая его идеальным средством от диареи.

Если вы стремитесь употреблять больше полезных для сердца продуктов, добавьте в свой рацион и сладкий картофель. Как говорят эксперты, клетчатка в сладком картофеле помогает поддерживать здоровье сердца, снижая уровень плохого холестерина.

Клетчатка в сладком картофеле также помогает снизить уровень сахара в крови и воспаление.

Поскольку антиоксиданты в сладком картофеле снижают окислительный стресс, они защищают кровеносные сосуды, которые доставляют кровь к сердцу и от него, дополнительно защищая этот орган.

Как выбрать батат

При покупке сладкого картофеля выбирайте твердые клубни без синяков и мягких пятен.

Не стоит покупать проросший батат, так как это является признаком его испорченности.

Как использовать сладкий картофель

Сладкий картофель можно использовать так же, как и обычный белый картофель. К распространенным блюдам относятся пюре из сладкого картофеля и запеченный сладкий картофель.

Батат более универсален, чем белый картофель, и может использоваться как в сладких, так и в соленых блюдах. Его можно тушить, запекать, жарить, готовить на пару.

Кожура сладкого картофеля съедобна и богата клетчаткой. Однако, если вам не нравится её текстура, вы можете удалить её.

Выпечка со сладким картофелем

Сладкий картофель — отличное дополнение к выпечке. Его можно запечь и размять и использоват в хлебе (например, в банановом) или в пирогах (например, в тыквенном).

Сладкий картофель также можно добавлять в тесто для печенья, пончиков и тортов.

Батат - рецепты

Пюре из сладкого картофеля — отличный ингредиент для соуса. Просто смешайте вареный сладкий картофель с небольшим количеством бульона, затем приправьте солью и перцем по вкусу. Для усиления вкуса можно добавить молотые специи и кислоту, например, свежий лимонный сок и сливки, йогурт, фету или тахини.

Кроме того, сладкий картофель прекрасно подойдет для супа. Также его можно тушить с колбасой.

Для простого и вкусного гарнира запеките сладкий картофель до карамелизации и подайте с вашим любимым мясом. Вы также можете нарезать его полосками, чтобы приготовить картофель фри. Более длительное время приготовления и более низкая температура сделают его слаще, поэтому учитывайте это при добавлении ароматизаторов.

Важно! Всегда проверяйте готовность батата зубцами вилки, а не кончиком ножа. Дело в том, что нож проткнет батат, даже если он еще не готов.

Сладкий картофель хорошо сочетается с различными ингредиентами и вкусами.

К батату подойдут такие специи, как корица и мускатный орех, розмарин и шалфей.

Со сладким картофелем хорошо сочетаются грецкие орехи или пекан, кленовый сироп и коричневый сахар.

