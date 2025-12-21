Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

Анна Ярославская
21 декабря 2025, 03:29
1
Эксперты рассказали, чем батат лучше обычного картофеля и как его вкусно приготовить.
Батат
Батат обладает множеством полезных свойств / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Есть ли разница между бататом и сладким картофелем
  • Как готовить сладкий картофель
  • Какие специи использовать

Сладкий картофель - универсальный овощ родом из Центральной и Южной Америки. Он обладает ярким вкусом и очень полезен для здоровья. Главред разобрался, в чем его ценность и как готовить этот корнеплод.

Если вам интересно, как приготовить картофель за считанные минуты, читайте материал: Как сварить картошку за 10 минут: секретный трюк, который сэкономит время.

видео дня

Сладкий картофель - что это

Батат и сладкий картофель - разница между ними отсутсвует. Это одно и то же растение. Но вопреки распространённому мнению, сладкий картофель не является родственником обычного картофеля. Он относится к семейству вьюнковых, в то время как картофель относится к семейству паслёновых, пишет Martha Stewart.

Сладкий картофель - польза

Сладкий картофель на вкус как десерт, при этом он богат питательными веществами и обладает множеством полезных свойств.

В частности, корнеплод содержит антиоксиданты, включая бета-каротин, витамин А и витамин Е. Последний может уменьшить повреждение клеток, снизить воспаление и поддержать функцию иммунной системы, что является ключевым фактором снижения риска заболеваний.

Клубни содержат витамин С - важный антиоксидант, необходимый для иммунитета и поддержания здоровья кожи.

Сладкий картофель содержит витамин А, лютеин, зеаксантин и бета-каротин — соединение, которое в организме превращается в витамин А. Вместе они помогают предотвратить повреждение клеток, которое может привести к ухудшению зрения.

Как и многие другие фрукты и овощи, сладкий картофель содержит клетчатку, которая оказывают благотворное воздействие на пищеварительный тракт.

Растворимая клетчатка впитывает воду в кишечнике и превращается в гелеобразное вещество, что увеличивает консистенцию стула, делая его идеальным средством от диареи.

Если вы стремитесь употреблять больше полезных для сердца продуктов, добавьте в свой рацион и сладкий картофель. Как говорят эксперты, клетчатка в сладком картофеле помогает поддерживать здоровье сердца, снижая уровень плохого холестерина.

Клетчатка в сладком картофеле также помогает снизить уровень сахара в крови и воспаление.

Поскольку антиоксиданты в сладком картофеле снижают окислительный стресс, они защищают кровеносные сосуды, которые доставляют кровь к сердцу и от него, дополнительно защищая этот орган.

Как выбрать батат

При покупке сладкого картофеля выбирайте твердые клубни без синяков и мягких пятен.

Не стоит покупать проросший батат, так как это является признаком его испорченности.

Как использовать сладкий картофель

Сладкий картофель можно использовать так же, как и обычный белый картофель. К распространенным блюдам относятся пюре из сладкого картофеля и запеченный сладкий картофель.

Батат более универсален, чем белый картофель, и может использоваться как в сладких, так и в соленых блюдах. Его можно тушить, запекать, жарить, готовить на пару.

Кожура сладкого картофеля съедобна и богата клетчаткой. Однако, если вам не нравится её текстура, вы можете удалить её.

Выпечка со сладким картофелем

Сладкий картофель — отличное дополнение к выпечке. Его можно запечь и размять и использоват в хлебе (например, в банановом) или в пирогах (например, в тыквенном).

Сладкий картофель также можно добавлять в тесто для печенья, пончиков и тортов.

Батат - рецепты

Пюре из сладкого картофеля — отличный ингредиент для соуса. Просто смешайте вареный сладкий картофель с небольшим количеством бульона, затем приправьте солью и перцем по вкусу. Для усиления вкуса можно добавить молотые специи и кислоту, например, свежий лимонный сок и сливки, йогурт, фету или тахини.

Кроме того, сладкий картофель прекрасно подойдет для супа. Также его можно тушить с колбасой.

Для простого и вкусного гарнира запеките сладкий картофель до карамелизации и подайте с вашим любимым мясом. Вы также можете нарезать его полосками, чтобы приготовить картофель фри. Более длительное время приготовления и более низкая температура сделают его слаще, поэтому учитывайте это при добавлении ароматизаторов.

Важно! Всегда проверяйте готовность батата зубцами вилки, а не кончиком ножа. Дело в том, что нож проткнет батат, даже если он еще не готов.

Сладкий картофель хорошо сочетается с различными ингредиентами и вкусами.

К батату подойдут такие специи, как корица и мускатный орех, розмарин и шалфей.

Со сладким картофелем хорошо сочетаются грецкие орехи или пекан, кленовый сироп и коричневый сахар.

Как писал Главред, зимой апельсины часто поступают в больших количествах, поскольку сезонные скидки позволяют сэкономить значительную сумму. Если ваш холодильник полон цитрусовых, заморозка поможет сберечь урожай до весны. Читайте - как заморозить апельсины и можно ли есть апельсины после заморозки.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

23:22Украина
Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:49Украина
Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабря

20:27Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-м

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-м

Последние новости

03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

20 декабря, суббота
23:22

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

22:07

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

21:49

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
21:08

Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут "деликатесом"

20:41

Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабряФото

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

Реклама
19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

19:18

Новая встреча США, Украины и РФ: Зеленский сказал, что она может принести

19:10

Как Трамп устроил скандал в СШАмнение

18:39

"Войска нужно выводить": генерал дал тревожный прогноз о боях за ПокровскВидео

18:12

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

18:10

Прекращение огня по линии боевых действий: нардеп сказал, готова ли Украина

18:07

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождяВидео

18:02

Цены на бензин подскочат: украинцам назвали причину и вероятные сроки

17:52

Появились графики отключения света на 21 декабря: какими будут ограничения

17:10

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

Реклама
17:09

"Больно осознавать потерю": дети Степана Гиги вышли на связь после смерти певца

16:59

"Его может не быть": Зеленский сделал тревожное заявление о мирном соглашенииВидео

16:33

Ограничения стали жестче: введены новые графики отключения светаФото

16:22

Не переводите фразу "редко, но метко": как она звучит на украинском на самом делеВидео

16:17

"Не Путину решать": Зеленский рассказал, когда и как проведут выборы в Украине

16:06

СБУ взорвала российские самолеты прямо на аэродроме - важные подробности

16:01

Смешная ошибка с весом в свидетельстве о рождении взорвала Сеть

15:55

Удары по Одесской области: Зеленский обещает разобраться с ответственными за ПВОВидео

15:49

"КГБ и ФСБ празднуют": белорусский оппозиционер заявил об операции против УкраиныВидео

15:16

Деньги на ветер: какую одежду не стоит покупать на распродаже

14:55

Простой трюк сработает за минуты: посуда сияет без дорогих чистящих средств

14:39

Ну путиниста Глызина в самолете набросилась женщина: момент попал на видеоВидео

13:56

РФ нанесла новый удар по порту Пивденный: есть "прилеты" и попадания

13:54

Цены поползли вверх: ключевой продукт на Сочельник неожиданно подорожал

13:51

Больше понравиться: Елена Тополя рассказала, как ее дети отреагировали на развод

13:36

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-йВидео

12:48

РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

12:40

В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту

12:31

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

12:14

РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

Реклама
12:07

Токсичные символы Рождества: что нельзя держать дома, если у вас есть кошка и собака

11:53

Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

11:38

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

11:01

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-мВидео

10:37

Кремль ускорил подготовку к нападению на Европу: Буданов назвал первые цели РФ

10:35

Скоро на страну обрушится новая магнитная буря: стала известна дата

09:54

Россияне угрожают высадкой десанта в Одессе: в ЦПД оценили угрозу

09:42

Что ждёт Овнов в 2026 году: астролог назвала самые важные и опасные периодыВидео

08:47

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:12

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять