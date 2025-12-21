Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

Вы узнаете:
- Есть ли разница между бататом и сладким картофелем
- Как готовить сладкий картофель
- Какие специи использовать
Сладкий картофель - универсальный овощ родом из Центральной и Южной Америки. Он обладает ярким вкусом и очень полезен для здоровья. Главред разобрался, в чем его ценность и как готовить этот корнеплод.
Если вам интересно, как приготовить картофель за считанные минуты, читайте материал: Как сварить картошку за 10 минут: секретный трюк, который сэкономит время.
Сладкий картофель - что это
Батат и сладкий картофель - разница между ними отсутсвует. Это одно и то же растение. Но вопреки распространённому мнению, сладкий картофель не является родственником обычного картофеля. Он относится к семейству вьюнковых, в то время как картофель относится к семейству паслёновых, пишет Martha Stewart.
Сладкий картофель - польза
Сладкий картофель на вкус как десерт, при этом он богат питательными веществами и обладает множеством полезных свойств.
В частности, корнеплод содержит антиоксиданты, включая бета-каротин, витамин А и витамин Е. Последний может уменьшить повреждение клеток, снизить воспаление и поддержать функцию иммунной системы, что является ключевым фактором снижения риска заболеваний.
Клубни содержат витамин С - важный антиоксидант, необходимый для иммунитета и поддержания здоровья кожи.
Сладкий картофель содержит витамин А, лютеин, зеаксантин и бета-каротин — соединение, которое в организме превращается в витамин А. Вместе они помогают предотвратить повреждение клеток, которое может привести к ухудшению зрения.
Как и многие другие фрукты и овощи, сладкий картофель содержит клетчатку, которая оказывают благотворное воздействие на пищеварительный тракт.
Растворимая клетчатка впитывает воду в кишечнике и превращается в гелеобразное вещество, что увеличивает консистенцию стула, делая его идеальным средством от диареи.
Если вы стремитесь употреблять больше полезных для сердца продуктов, добавьте в свой рацион и сладкий картофель. Как говорят эксперты, клетчатка в сладком картофеле помогает поддерживать здоровье сердца, снижая уровень плохого холестерина.
Клетчатка в сладком картофеле также помогает снизить уровень сахара в крови и воспаление.
Поскольку антиоксиданты в сладком картофеле снижают окислительный стресс, они защищают кровеносные сосуды, которые доставляют кровь к сердцу и от него, дополнительно защищая этот орган.
Как выбрать батат
При покупке сладкого картофеля выбирайте твердые клубни без синяков и мягких пятен.
Не стоит покупать проросший батат, так как это является признаком его испорченности.
Как использовать сладкий картофель
Сладкий картофель можно использовать так же, как и обычный белый картофель. К распространенным блюдам относятся пюре из сладкого картофеля и запеченный сладкий картофель.
Батат более универсален, чем белый картофель, и может использоваться как в сладких, так и в соленых блюдах. Его можно тушить, запекать, жарить, готовить на пару.
Кожура сладкого картофеля съедобна и богата клетчаткой. Однако, если вам не нравится её текстура, вы можете удалить её.
Выпечка со сладким картофелем
Сладкий картофель — отличное дополнение к выпечке. Его можно запечь и размять и использоват в хлебе (например, в банановом) или в пирогах (например, в тыквенном).
Сладкий картофель также можно добавлять в тесто для печенья, пончиков и тортов.
Батат - рецепты
Пюре из сладкого картофеля — отличный ингредиент для соуса. Просто смешайте вареный сладкий картофель с небольшим количеством бульона, затем приправьте солью и перцем по вкусу. Для усиления вкуса можно добавить молотые специи и кислоту, например, свежий лимонный сок и сливки, йогурт, фету или тахини.
Кроме того, сладкий картофель прекрасно подойдет для супа. Также его можно тушить с колбасой.
Для простого и вкусного гарнира запеките сладкий картофель до карамелизации и подайте с вашим любимым мясом. Вы также можете нарезать его полосками, чтобы приготовить картофель фри. Более длительное время приготовления и более низкая температура сделают его слаще, поэтому учитывайте это при добавлении ароматизаторов.
Важно! Всегда проверяйте готовность батата зубцами вилки, а не кончиком ножа. Дело в том, что нож проткнет батат, даже если он еще не готов.
Сладкий картофель хорошо сочетается с различными ингредиентами и вкусами.
К батату подойдут такие специи, как корица и мускатный орех, розмарин и шалфей.
Со сладким картофелем хорошо сочетаются грецкие орехи или пекан, кленовый сироп и коричневый сахар.
Как писал Главред, зимой апельсины часто поступают в больших количествах, поскольку сезонные скидки позволяют сэкономить значительную сумму. Если ваш холодильник полон цитрусовых, заморозка поможет сберечь урожай до весны. Читайте - как заморозить апельсины и можно ли есть апельсины после заморозки.
Вам также может быть интересно:
- Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюда
- Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт
- В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред