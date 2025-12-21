Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

Внешняя оболочка Титана состоит из сложного многослойного льда, сформированного под высоким давлением.

На спутнике Сатурна может быть жизнь / Коллаж Главред, фото Pixabay/TheSpaceway

Под поверхностью Титана могут существовать своеобразные "жидкие каналы"

Внешняя оболочка Титана состоит из сложного многослойного льда

Учёные обнаружили, что под поверхностью Титана — крупнейшего спутника Сатурна — могут существовать своеобразные "жидкие каналы", которые теоретически способны создать условия для зарождения жизни в космосе.

К такому выводу пришли специалисты NASA и Вашингтонского университета, изучив данные миссии "Кассини", которая более ста раз сближалась с этим небесным телом, пишет Daily Mail.

Анализ показал, что внешняя оболочка Титана состоит из сложного многослойного льда, сформированного под высоким давлением. Эта структура напоминает частично тающий полярный лёд на Земле и, по мнению исследователей, может скрывать внутри локальные резервуары жидкости. Это ставит под сомнение прежнюю гипотезу о существовании под поверхностью спутника глобального океана.

Титан — уникальный мир: его поверхность скрыта плотной золотистой дымкой, а размеры сопоставимы с небольшой планетой. Он остаётся единственным объектом Солнечной системы, кроме Земли, где зафиксирован полноценный "круговорот жидкости" — осадки выпадают из облаков, заполняют реки, озёра и моря, а затем испаряются обратно в атмосферу.

Ранее учёные объясняли изменения формы Титана при движении по вытянутой орбите наличием подповерхностного океана. Однако новые данные указывают, что деформации могут быть вызваны более сложной ледяной структурой, внутри которой образуются талые воды ближе к каменистому ядру спутника.

Особый интерес вызывает тот факт, что такие водные карманы могут нагреваться до примерно 20 °C — температуры, благоприятной для жизни в земных условиях. В небольших объёмах жидкости концентрация питательных веществ выше, чем в огромных океанах, что потенциально увеличивает шансы на существование простейших организмов.

Эти выводы расширяют представления о том, какие среды могут быть пригодны для жизни за пределами Земли. Более точные ответы учёные рассчитывают получить после запуска миссии NASA Dragonfly, которая отправится к Титану в 2028 году.

Мнение ученых о новом объекте в космосе

Загадочный межзвёздный объект, недавно пересёкший границы нашей Солнечной системы, оказался куда более необычным, чем ожидали астрономы.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — втором известном путешественнике из-за пределов нашей системы. Новые наблюдения показали, что её размеры значительно меньше, чем предполагалось ранее. Однако, несмотря на компактность, она выбрасывает в космос колоссальные объёмы углекислого газа — примерно 940 триллионов молекул в секунду, что делает её одним из самых активных объектов подобного типа, когда-либо зафиксированных учёными.

