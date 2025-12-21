Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

Алексей Тесля
21 декабря 2025, 02:30
10
Внешняя оболочка Титана состоит из сложного многослойного льда, сформированного под высоким давлением.
Сатурн
На спутнике Сатурна может быть жизнь / Коллаж Главред, фото Pixabay/TheSpaceway

Вы узнаете:

  • Под поверхностью Титана могут существовать своеобразные "жидкие каналы"
  • Внешняя оболочка Титана состоит из сложного многослойного льда

Учёные обнаружили, что под поверхностью Титана — крупнейшего спутника Сатурна — могут существовать своеобразные "жидкие каналы", которые теоретически способны создать условия для зарождения жизни в космосе.

К такому выводу пришли специалисты NASA и Вашингтонского университета, изучив данные миссии "Кассини", которая более ста раз сближалась с этим небесным телом, пишет Daily Mail.

видео дня

Анализ показал, что внешняя оболочка Титана состоит из сложного многослойного льда, сформированного под высоким давлением. Эта структура напоминает частично тающий полярный лёд на Земле и, по мнению исследователей, может скрывать внутри локальные резервуары жидкости. Это ставит под сомнение прежнюю гипотезу о существовании под поверхностью спутника глобального океана.

Титан — уникальный мир: его поверхность скрыта плотной золотистой дымкой, а размеры сопоставимы с небольшой планетой. Он остаётся единственным объектом Солнечной системы, кроме Земли, где зафиксирован полноценный "круговорот жидкости" — осадки выпадают из облаков, заполняют реки, озёра и моря, а затем испаряются обратно в атмосферу.

Ранее учёные объясняли изменения формы Титана при движении по вытянутой орбите наличием подповерхностного океана. Однако новые данные указывают, что деформации могут быть вызваны более сложной ледяной структурой, внутри которой образуются талые воды ближе к каменистому ядру спутника.

Особый интерес вызывает тот факт, что такие водные карманы могут нагреваться до примерно 20 °C — температуры, благоприятной для жизни в земных условиях. В небольших объёмах жидкости концентрация питательных веществ выше, чем в огромных океанах, что потенциально увеличивает шансы на существование простейших организмов.

Эти выводы расширяют представления о том, какие среды могут быть пригодны для жизни за пределами Земли. Более точные ответы учёные рассчитывают получить после запуска миссии NASA Dragonfly, которая отправится к Титану в 2028 году.

Мнение ученых о новом объекте в космосе

Загадочный межзвёздный объект, недавно пересёкший границы нашей Солнечной системы, оказался куда более необычным, чем ожидали астрономы.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — втором известном путешественнике из-за пределов нашей системы. Новые наблюдения показали, что её размеры значительно меньше, чем предполагалось ранее. Однако, несмотря на компактность, она выбрасывает в космос колоссальные объёмы углекислого газа — примерно 940 триллионов молекул в секунду, что делает её одним из самых активных объектов подобного типа, когда-либо зафиксированных учёными.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука космос
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

23:22Украина
Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:49Украина
Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабря

20:27Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-м

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-м

Последние новости

03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

20 декабря, суббота
23:22

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

22:07

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

21:49

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
21:08

Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут "деликатесом"

20:41

Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабряФото

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

Реклама
19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

19:18

Новая встреча США, Украины и РФ: Зеленский сказал, что она может принести

19:10

Как Трамп устроил скандал в СШАмнение

18:39

"Войска нужно выводить": генерал дал тревожный прогноз о боях за ПокровскВидео

18:12

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

18:10

Прекращение огня по линии боевых действий: нардеп сказал, готова ли Украина

18:07

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождяВидео

18:02

Цены на бензин подскочат: украинцам назвали причину и вероятные сроки

17:52

Появились графики отключения света на 21 декабря: какими будут ограничения

17:10

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

Реклама
17:09

"Больно осознавать потерю": дети Степана Гиги вышли на связь после смерти певца

16:59

"Его может не быть": Зеленский сделал тревожное заявление о мирном соглашенииВидео

16:33

Ограничения стали жестче: введены новые графики отключения светаФото

16:22

Не переводите фразу "редко, но метко": как она звучит на украинском на самом делеВидео

16:17

"Не Путину решать": Зеленский рассказал, когда и как проведут выборы в Украине

16:06

СБУ взорвала российские самолеты прямо на аэродроме - важные подробности

16:01

Смешная ошибка с весом в свидетельстве о рождении взорвала Сеть

15:55

Удары по Одесской области: Зеленский обещает разобраться с ответственными за ПВОВидео

15:49

"КГБ и ФСБ празднуют": белорусский оппозиционер заявил об операции против УкраиныВидео

15:16

Деньги на ветер: какую одежду не стоит покупать на распродаже

14:55

Простой трюк сработает за минуты: посуда сияет без дорогих чистящих средств

14:39

Ну путиниста Глызина в самолете набросилась женщина: момент попал на видеоВидео

13:56

РФ нанесла новый удар по порту Пивденный: есть "прилеты" и попадания

13:54

Цены поползли вверх: ключевой продукт на Сочельник неожиданно подорожал

13:51

Больше понравиться: Елена Тополя рассказала, как ее дети отреагировали на развод

13:36

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-йВидео

12:48

РФ выбрала новую цель для штурма на востоке и форсирует Северский Донец

12:40

В 100 раз вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего майонеза за одну минуту

12:31

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

12:14

РФ атаковала энергетику: в регионах серьезные перебои со светом

Реклама
12:07

Токсичные символы Рождества: что нельзя держать дома, если у вас есть кошка и собака

11:53

Украина критически зависит от разведданных США: Буданов о важных деталях

11:38

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

11:01

Кого ждет финансовая революция: Уран изменит доходы на целых семь лет в 2026-мВидео

10:37

Кремль ускорил подготовку к нападению на Европу: Буданов назвал первые цели РФ

10:35

Скоро на страну обрушится новая магнитная буря: стала известна дата

09:54

Россияне угрожают высадкой десанта в Одессе: в ЦПД оценили угрозу

09:42

Что ждёт Овнов в 2026 году: астролог назвала самые важные и опасные периодыВидео

08:47

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:12

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять