Сложно, но возможно: названа целесообразность ударов по Кремлю и Крымскому мосту

Эксперт подчеркнул, что в Москве все прикрыто тремя рядами ПВО.

https://glavred.info/war/slozhno-no-vozmozhno-nazvana-celesoobraznost-udarov-po-kremlyu-i-krymskomu-mostu-10715012.html Ссылка скопирована

Удары ВСУ по вражеским целям / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Удар по Крымскому мосту был бы символическим и важным

Он сейчас не играет ключевой роли

Также было бы замечательно обесточить Москву

Крымский мост нужно уничтожить, но все первые предположения о том, что этот мост - ненадежная конструкция, и его легко разрушить, не оправдались. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что СБУ его несколько раз атаковала, но он стоит, не падает секция за секцией, как домино, не разрушается.

видео дня

"Сколько сотен миллионов долларов, сколько десятков тысяч часов работы придется потратить, чтобы повредить этот мост? Ведь он сейчас не играет ключевой роли, потому что на оккупированных территориях уже построены автомобильная и железная дороги. Да, удар по мосту был бы символическим и важным, но вопрос - сколько и чего мы бы для этого потратили, и сколько чего мы бы получили на выходе", - говорит эксперт.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Возможность ударов по Кремлю

Ступак также рассказал об ударах по объектам на территории Москвы.

По его словам, хотелось бы прилетов по Кремлю, но мы знаем, как защищена Москва, в частности Кремль.

Он подчеркнул, что карту ПВО Москвы можно найти в сети: там все прикрыто тремя рядами ПВО. Пробиться будет крайне сложно, но возможно.

"Впрочем, россияне чтят только одну книгу - Уголовный кодекс РФ. Даже если над их головами будут разрываться дроны, а в "Москва-Сити" осыплется вся стеклянная облицовка, они ничего не скажут, не станут протестовать. А все потому, что в их любимой книжке есть статья за дискредитацию вооруженных сил РФ, за распространение фейков и так далее. Никто не хочет садиться. Поэтому на Москву все это сильно не повлияет", - отмечает эксперт.

По его мнению, было бы замечательно обесточить Москву, поскольку это лишило бы органы управления коммуникации на время, создало бы огромный дискомфорт в городе. Но добиться этого трудно.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, какие города станут следующими целями российских войск после Покровска, и что будет с войной в 2026 году:

Удары по территории РФ

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Украине надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты.

Он отмечает, что для эмоционального давления на российское общество, нужно бить по крупным городам, точнее по военным объектам, которые в них расположены, а также по значимым местам.

"Не думаю, что удар по Кремлю и его разрушение имели бы большое военное значение, но от прилета по Кремлю и мавзолею Ленина точно был бы эффект, это бы повлияло на россиян, ведь это обсуждалось бы всюду в РФ", - говорит аналитик.

Удары ВСУ - что известно

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что сейчас растет результативность ударов дальнобойным оружием, в частности ракетами "Фламинго".

11 ноября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по Саратовскому НПЗ в России, АО "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии и ряду объектов в Донецкой области, захваченной армией РФ.

Кроме того, 4 ноября Силы обороны нанесли удары по инфраструктуре предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред